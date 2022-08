TuS Holzkirchen gewinnt 2:1 gegen SB Chiemgau Traunstein

Am Ende einer schönen Kombination traf Christopher Korkor (r.) zur frühen 1:0-Führung für den TuS Holzkirchen gegen den SB Chiemgau Traunstein. © CHRISTIAN SCHOLLE

Der TuS Holzkirchen hat in der Landesliga Südost drei wichtige Punkte eingefahren. Das Heimspiel gegen den SB Chiemgau Traunstein gewannen die Holzkirchner mit 2:1.

Holzkirchen – Ob Spieler, Trainer oder auch Fans: die Erleichterung nach dem 2:1-Erfolg des TuS Holzkirchen gegen den SB Chiemgau Traunstein war allen Beteiligten deutlich anzusehen. Nach einer vor allem kämpferisch starken Partie hatte sich der TuS diesmal verdienter Maßen für seinen unermüdlichen Einsatz belohnt.

Die erste große Überraschung war bereits der Holzkirchner Startelf zu entnehmen. Mit der Nummer vier lief nämlich nach gut zweijähriger, verletzungsbedingter Abwesenheit Lars Doppler wieder auf. Und schon bei den ersten Angriffen der Gäste zeigte sich, wie hilfreich das Comeback des Abwehr-Recken für die Defensivreihe des TuS werden würde. Denn gleich mehrmals stoppte Doppler rigoros und konsequent besonders den Tatendrang von Traunsteins Torjäger Julian Höllen. „Auch das situative Angriffspressing im Mittelfeld war diesmal wesentlich intensiver als zuletzt“, freute sich Coach Joe Albersinger über den Tatendrang seines Teams.

Aus solch einer Situation heraus entwickelte sich auch die frühe Führung für den TuS. Sean Erten ging auf dem rechten Flügel auf und davon, schob das Leder am Torwart vorbei zu Stefan Lechner, der goldrichtig am langen Pfosten stand. Dessen kurzer Pass zurück vors Tor fand Christopher Korkor, der nur mehr den Fuß zum 1:0 hinhalten muss.

Erten trifft vom Punkt

Traunstein antwortete allerdings unbeeindruckt und wütend. Zuerst versuchte sich Höllen gegen die gesamte TuS-Abwehr, sein wuchtiger Schuss klatschte jedoch nur ans Quergebälk. Minuten später kam noch Thomas Steinherr völlig frei zum Schuss, doch einmal mehr konnte Doppler abblocken. „Ansonsten haben wir aber besonders in der ersten Spielhälfte einiges taktisch, läuferisch und spielerisch sehr gut umgesetzt“, lobt Albersinger.

Alles andere als unverdient, allerdings umso überraschender fiel der nächster Holzkirchner Treffer. Übermotiviert und völlig ohne Not holt Traunsteins Torhüter Thomas Unterhuber Korkor am Strafraumeck von den Beinen. Erten verwandelt den fälligen Strafstoß sicher zum 2:0.

Zeisel zeigt sensationelle Reflexe

Nach der Pause drückt Traunstein mit neuem Personal – auch Spielertrainer Danijel Majdancevic hatte sich eingewechselt – mächtig auf den Anschluss. Ein völlig überflüssiger Ballverlust in der Vorwärtsbewegung brachte den TuS noch einmal mächtig in Bedrängnis. Den folgenden Konter nutzte am Ende der Passkette Kenan Smajlovic zum nicht unverdienten 1:2 für die Gäste. In der Folge erspielt sich Traunstein weitere, brandgefährliche Situationen. Doch der letzte Pass war meist nicht zwingend genug und zweimal verhinderte Benedikt Zeisel mit sensationellen Reflexen den drohenden Ausgleich. Dazwischen hat der TuS auch beste Möglichkeiten, mit Kontern die völlig offene Defensive der Gäste zu überlaufen. Aber der eingewechselte Noah Gumberger und Korkor vergaben überhastet gute Chancen für eine frühere Entscheidung.

Albersinger sieht dennoch wieder eine klare Steigerung seines Teams, die Hoffnung macht. „So eine gute Vorstellung wie in der ersten Halbzeit legst du natürlich nicht über 90 Minuten hin. Wir haben das Spiel aber verdient gewonnen und gleichzeitig noch gesehen, was wir verbessern können.“ Jörg Wedekind

TuS Holzkirchen – SB Traunstein 2:1 (2:0)

TuS Holzkirchen: Zeisel - Doppler, Keskin, Zetterer, Siebler, Lechner, Korkor, Erten (76. Touray), Lindner (82. Gumberger), Mehring, Krepek (66. Chauque).

Tore: 1:0 Korkor (15.), 2:0 Erten (40./FE), 2:1 Smajlovic.

Gelbe Karten: Lindner, Doppler - Smajlovic, Hrvoic, Hosp.

Schiedsrichter: Paul Birkmeir.

Zuschauer: 125.