TuS Holzkirchen holt in Grünwald einen Punkt - „Große Moral bewiesen“

Der TuS Holzkirchen hat im Landesliga-Auswärtsspiel gegen den TSV Grünwald trotz 1:1 im Abstiegskampf Moral gezeigt.

Holzkirchen – Gleiche Ausbeute, aber ganz anderes Spiel: Zwar blieb der TuS Holzkirchen auch im Spiel zwei nach Joe Albersinger ohne Sieg, doch die Partie am Freitag in Grünwald fühlt sich im Nachgang ganz anders an. „Ich denke, dass wir insgesamt die besseren Chancen hatten“, meint TuS-Coach Maximilian Drum durchaus zufrieden. „Wir hätten den Sieg mehr verdient gehabt.“ Am Ende stand ein umkämpftes 1:1-Remis im Münchner Vorort.

Eine Entspannung im Abstiegskampf zwei Wochen vor Saisonende ist aber nicht in Sicht. Durch die Resultate der Konkurrenz liegt der TuS auf Rang zwölf der Landesliga Südost und hat nur ein Pünktchen Vorsprung auf die Relegationszone. Dabei vertraute Drum weitgehend der Startelf gegen Dachau. Einzig sich selbst beorderte der Mittelfeldmotor zunächst auf die Bank. „Ich war unter der Woche krank, daher hat es von der Fitness nicht gereicht“, erklärt der TuS-Übungsleiter. „Außerdem war der Plan, nicht von Anfang an zu spielen, damit ich das Coachen besser organisieren kann.“ Für ihn begann Leander Haunolder. Auch der zuletzt angeschlagene Lukas Krepek startete in der TuS-Innenverteidigung.

Erste Halbzeit aus Holzkirchner Sicht gut

Derweil ließen sich die ersten 45 Minuten – aus Holzkirchner Sicht – durchaus gut an. Die zuletzt schmerzlich vermisste Balance aus Offensive und Defensive schien den TuS-Kickern besser zu gelingen. „Wir hatten eine super Balleroberung und richtig gute Chancen“, freut sich Drum. Doch trotz guter Gelegenheiten wie etwa durch einen gefährlichen Schuss durch Christopher Korkor (25.) stand zur Pause die Null. „Uns hat vielleicht auch in manchen Situationen das Quäntchen Glück gefehlt“, gibt Drum zu bedenken.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Wie zuletzt hielt TuS-Schlussmann Benedikt Zeisel den TuS mit drei starken Paraden im Spiel. „Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt“, resümiert TuS-Abteilungsleiter Thomas Zetterer. „Wir müssen eben eine oder zwei der fünf 100-prozentigen Chancen in der ersten Halbzeit machen.“

Tabellensituation unverändert

Die Strafe folgte auf dem Fuß. In der 65. Minute fälschte TuS-Verteidiger Alexander Zetterer einen Schuss von Grünwalds David Halbich unglücklich ins eigene Tor ab. „Das 1:0 für Grünwald kam wie aus dem Nichts“, ärgert sich Thomas Zetterer.

Der TuS reagierte stark. Nur sieben Minuten später schlugen die Holzkirchner zurück. Drum spielte einen langen Ball in die Tiefe auf Korkor, der kurz darauf quer auf Tobias Seidl legte. Der Holzkirchner Youngster scheiterte mit seinem Versuch noch, aber den Abpraller verwertete Stefan Lechner aus kurzer Distanz zum 1:1.

„Wir haben große Moral bewiesen“, freut sich Drum. „Von Grünwald kam nichts mehr.“ Am Ende blieb es beim 1:1. „Die Tabellensituation ist für uns unverändert“, weiß Drum. „Wir haben jetzt Schwaig vor der Brust und haben es immer noch in der eigenen Hand.“ Nicht zuletzt, weil sich der Punktgewinn am Freitagabend in Grünwald deutlich besser anfühlte als vor einer Woche gegen Dachau.

TSV Grünwald –TuS Holzkirchen 1:1 (0:0)

TuS Holzkirchen: Zeisel –Keskin, Zetterer, Siebler (64. Drum), Lechner, Korkor, Haunolder, Chauque (66. Shukaj), Lindner (88. Ziljkic), Seidl, Krepek.

Tore: 1:0 Halbich (65.), 1:1 Lechner (72.).

Gelbe Karten: Koch, Matijevic, Traub, Sammer – Lechner.

Schiedsrichter: Rico Spyra.

Zuschauer: 50.