TuS Holzkirchen hat einen neuen Trainer: Sven Teichmann macht’s

Ein Ex-Profi für den TuS: Sven Teichmann übernimmt ab der Saison 2023/24 in Holzkirchen. Als Aktiver spielte er 2. Bundesliga, zuletzt coachte er in Murnau. © ANDREAS MAYR

Der TuS Holzkirchen hat einen neuen Trainer gefunden. Ab der nächsten Saison übernimmt der ehemalige Zweitliga-Profi Sven Teichmann.

Holzkirchen – Der TuS Holzkirchen geht wie erwartet mit einem neuen Coach in die Saison 2023/24. Sven Teichmann wird ab Sommer das Ruder bei den Grün-Weißen übernehmen. „Mit Holzkirchen hat es sich gleich richtig gut angefühlt“, verrät Teichmann. „Ich habe gute Gespräche mit Thomas Zetterer geführt und wir waren gleich auf einer Wellenlänge.“

Auch TuS-Abteilungsleiter Thomas Zetterer freut sich auf die Zusammenarbeit: „Er passt genau in unser Anforderungsprofil, weil er sehr viel mit jungen Spielern gearbeitet hat.“

Derweil wird Interimscoach und Mittelfeldmotor Maximilian Drum seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Ob der 31-Jährige eine andere Funktion bei den Holzkirchnern übernehmen wird, steht noch nicht fest. Drum hatte die Mannschaft nach dem Rücktritt von Joe Albersinger zusammen mit Thomas Zetterer übernommen.

Der neue Trainer Sven Teichmann kann insbesondere eine imposante Spielerkarriere vorweisen. Neben Stationen bei Jahn Regensburg, Eintracht Tier oder dem Chemnitzer FC (alle damals in der drittklassigen Regionalliga) kam Teichmann beim VfL Osnabrück sogar auf fünf Einsätze in der 2. Bundesliga. Als Trainer arbeitete er mehrere Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Braunschweig und der SpVgg Unterhaching. Zuletzt stand er beim Bezirksligisten TSV Murnau unter Vertrag, wurde dort aber kürzlich trotz Tabellenplatz zwei beurlaubt.

„Er hat lange Zeit im U17- und U19-Bereich gearbeitet“, betont Thomas Zetterer. „Das ist genau das, was wir mit unseren zahlreichen A-Jugendspielern brauchen.“ Bis es soweit ist, kämpfen die TuS-Kicker aber noch um den Klassenerhalt in der Landesliga Südost. Am Samstag steht das letzte Heimspiel gegen Schwaig an.