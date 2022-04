TuS Holzkirchen II: Bonusspiel gegen Habach

Kader erneut die große Unbekannte

Der TuS Holzkirchen II hat sich von den gröbsten Abstiegssorgen befreit. Das Spiel gegen den ASV Habach dürfte einem Bonusspiel gleichkommen.

Holzkirchen – Der Druck ist groß gewesen. Sehr groß. In den beiden Kellerduellen zuletzt konnte die TuS-Reserve diesem Druck zumindest teilweise standhalten. Nachdem die Kilic-Elf gegen Sauerlach noch mit 0:1 unterlag, gab es am vergangenen Wochenende in Peißenberg einen 3:2-Erfolg (wir berichteten). „Das war sehr wichtig für uns“, bestätigt TuS-Coach Kemal Kilic. „Dadurch haben wir den Abstand auf Peißenberg auf zehn Punkte erhöht.“ Zudem beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone sechs Zähler. Wichtig allemal, schließlich erwartet die Grün-Weißen am Samstag zu Hause gegen Habach eine ungleich schwerere Aufgabe.

Die Ausgangssituation ist dann eine andere. Und auch wenn den Begriff im Holzkirchner Umfeld keiner so recht gebrauchen mag, dürfte die Partie gegen die formstarken Habacher ein reines Bonusspiel sein. „Ich gebe mich dort in jedem Fall mit einem Punkt zufrieden“, betont Kilic. Zu groß ist der Respekt vor dem Tabellenzweiten, der während der Woche den FC Real Kreuth eine deftige 4:0-Klatsche zufügte. „Viel wird natürlich von unserer Aufstellung abhängen“, erklärt Kilic. „Bei uns ist es wieder eine reine Wundertüte.“

Drilon Shukaj könnte in Kader zurückkehren

Klar ist: Benedikt Zeisel wird am Samstag logischerweise nicht bei der Reserve im Tor stehen. Markus Grünewald kehrt zwischen die Pfosten zurück. Auch dürfte neben Lukas Krepek wohl der eine oder andere Akteur nicht im Kader stehen. Einer, der zurückkehren hätte können, wäre Offensivkünstler Drilon Shukaj. Er befindet sich allerdings nach überstandener Krankheit im Urlaub. „Wir werden definitiv aus einer guten Abwehr herauskommen“, erklärt Kilic.

Zuletzt agierten die TuS-Kicker mit einer Dreierkette, nun ist eine Rückkehr zur Fünferkette denkbar. „Habach wird gewinnen wollen“, meint Kilic. „Für uns gilt: je länger die Null steht, desto besser.“ Trotzdem ist die Situation im Tabellenkeller für die Holzkirchner entspannter als zuletzt. „Wir müssen einfach unsere Aufgaben erledigen, dann sieht es gut aus.“ Und vielleicht gibt es am Samstag ja einen Bonus obendrauf. meh