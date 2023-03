TuS Holzkirchen II fährt nach Pöcking: Alles tun für den Klassenerhalt in der Kreisliga

Teilen

Mit seiner Erfahrung soll Drilon Shukaj (M.) eine Stütze der Holzkirchner sein. © THomas Plettenberg

Der TuS Holzkirchen II muss zum Auftakt der Abstiegsrunde in der Kreisliga nach Pöcking. Das Auswärtsspiel beginnt um 15.15 Uhr.

Holzkirchen – Es geht wieder los. Endlich. Oder soll man aus Sicht des TuS Holzkirchen II besser sagen: Jetzt geht es erst so richtig los. Denn: In der ersten Saisonphase im vergangenen Herbst mussten die Holzkirchner wenig überraschend mit der Abstiegsrunde Vorlieb nehmen. Am Samstag beim schweren Auswärtsspiel in Pöcking (15.15 Uhr) ist es dann soweit: Die TuS-Reserve möchte mit aller Macht den Abstieg verhindern und den Klassenerhalt in der Kreisliga erreichen. „Der Abstiegskampf wird nicht einfach werden“, weiß Coach Florian Ächter.

Dabei hat sich bei den Grün-Weißen in der Winterpause so einiges getan. „Wir verfolgen nun ein neues Konzept, bei dem wir in der Rückrunde nicht mehr auf die Verstärkungen aus der ersten Mannschaft zurückgreifen werden“, erklärt Ächter. Vielmehr soll um einen Stamm an erfahrenen Akteuren ein junges Team aus vereinseigenen A-Junioren entstehen. „Wir haben jetzt einen eigenen Kader von 20 Spielern“, sagt der TuS-Übungsleiter. Die zahlreichen Youngster sollen dabei von einigen kreisligaerfahrenen Namen wie etwa Drilon Shukaj, Michael Glatz oder aber Leo Eichner angeführt werden. „Die werden das Gerüst bilden“, bestätigt Ächter.

Eben dieses neu formierte Team durfte sich in der Vorbereitung durchaus erfolgreich versuchen. Nach einem 1:1 gegen Waldram (Kreisliga) konnten die TuS-Kicker die übrigen drei Testspiele allesamt für sich entscheiden. Einem 5:1 in Neuching (A-Klasse) folgte ein 5:0 gegen Nachbar Darching (Kreisklasse), ehe den Abschluss ein knapper 2:1-Sieg gegen die SG Baiernrain/Dietramszell bildete. „Wir hatten eine recht gute Vorbereitung“, betont Ächter. „Die Ergebnisse sprechen für sich und geben schon Hinweise darauf, wie man trainiert hat.“ Allerdings müsse man die Resultate auch einordnen können. „Klar tut man sich gegen einen A-Klassisten leichter, aber man kann sich dort Selbstvertrauen holen und unser Spiel war gut. Das ist entscheidend.“

Zumeist unbekannte Gegner

Unterdessen dürfte die Landesliga-Reserve mit der Abstiegsrunde eine echte Wundertüte erwarten. Mit Ausnahme von Rot-Weiß Bad Tölz wartet eine Reihe unbekannter Gegner. „Am Anfang wird es sicher ein wenig ein Abtasten sein“, glaubt Ächter insbesondere vor dem Auftakt in Pöcking, das mit sechs Bonuspunkten beginnt. „Aber wir sind gut drauf und die Stimmung ist gut.“

Um ganz sicher auch nächste Saison in der Kreisliga spielen zu dürfen, müssen die Grün-Weißen Dritter werden. Respekt ja, Sorgen darüber gibt es im TuS-Lager aber nicht. „Ich glaube, dass unsere Kreisliga schon eine sehr starke Liga ist“, meint Ächter. Bei ihren zwei Bonuspunkten wird es für die TuS-Reserve im Unternehmen Klassenerhalt vor allem auf die ersten Wochen ankommen. Gelingt es dem neu formierten Team dort, konstante Leistungen abzurufen, stehen die Chancen gut, dass es mit dem Klassenerhalt klappt. meh