Schweres Auswärtsspiel für TuS Holzkirchen II

Formstark präsentierte sich Drilon Shukaj (M.) zuletzt. In Lenggries fällt er voraussichtlich aus. © TP

Der TuS Holzkirchen steht vor einem schweren Auswärtsspiel beim Lenggrieser SC, muss aber voraussichtlich auf seinen formstärksten Spieler verzichten.

Holzkirchen – Das Credo im Umfeld des TuS Holzkirchen II lautet: Geduld. Viel Geduld müsse man mit der ebenso jungen wie auch rundum erneuerten Mannschaft in dieser Kreisligasaison aufbringen. „Wir wollen möglichst viele Spieler an das Landesliga-Team heranführen“, erklärt TuS-Coach Florian Ächter. „Von unserer Ausrichtung werden wir nicht abweichen.“ Auch nicht vor dem schwierigen Auswärtsspiel am Samstag (15 Uhr) beim Lenggrieser SC.

Dabei lässt die Spielanlage der Grün-Weißen durchaus größere Fortschritte erkennen. Die Landesliga-Reserve agiert überaus kompakt und ist sicherlich unangenehm zu bespielen. „Wir möchten den Gegner schon früh mit viel Aggressivität unter Druck setzen“, betont Ächter und fügt an: „Die Leistungen werden besser.“ In den Ergebnissen schlägt sich das allerdings nur bedingt nieder. Vor allem in der Offensive. Denn erneut blieben die TuS-Kicker beim Derby im Otterfing in der vergangenen Woche, trotz eines ansprechenden Auftritts, ohne Tor. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich das am Samstag ändert.

Doch die Aufgabe hat es in sich: Schließlich treffen die TuS-Kicker mit Lenggries nicht nur auf einen Aufstiegsaspiranten, sondern auch auf das einzige Team, das ihnen eine empfindliche Niederlage zugefügt hat (0:4 am ersten Spieltag). „Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte“, meint Ächter. „Sie werden überrascht von uns sein, weil man das mit dem ersten Spieltag nicht vergleichen kann.“

Allerdings dürfte der zuletzt so formstarke Drilon Shukaj krankheitsbedingt ausfallen. Zudem müssen Paul Ledermann sowie Tristan Hummelsberger mit Faserrissen definitiv passen. Das dürfte die Aufgabe im Tölzer Land nicht einfacher machen. meh