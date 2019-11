TuS Holzkirchen II siegt 1:0 beim TSV Peißenberg – Coach Kilic fordert mehr

„Unser Auftritt war sehr diszipliniert“

Der TuS Holzkirchen II freut sich jetzt auf Weihnachten. Mit 1:0 rang die Landesliga-Reserve den TSV Peißenberg nieder und sorgte damit für ein versöhnliches Ende des Jahres.

Holzkirchen – Der TuS Holzkirchen II freut sich jetzt auf Weihnachten. Der Grund dafür liegt nicht zuletzt darin, dass die Grün-Weißen dank einer bärenstarken Vorstellung im letzten Spiel vor der Winterpause ihren Platz außerhalb der Abstiegsränge verteidigen und damit ein schönes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum legen konnten. Mit 1:0 rang die Landesliga-Reserve am Samstagnachmittag den TSV Peißenberg nieder und sorgte damit für ein versöhnliches Ende des Fußballjahres 2019.

„Es war sehr wichtig für uns“, sagt Trainer Kemal Kilic. „Das war aber nur der erste Schritt. In der Rückrunde wollen wir nun deutlich mehr Punkte holen.“ Dass die Holzkirchner diesen so wichtigen ersten Schritt überhaupt einleiten konnten, lag nicht zuletzt an der Rückkehr von Riccardo Ferraro. Der 23-Jährige kehrte gegen Peißenberg – nach zweiwöchiger Abstinenz – in die Startelf zurück und avancierte prompt zum Matchwinner.

In der 51. Minute eroberte der Mittelfeldmotor den Ball, trieb das Leder gekonnt in Richtung Peißenberger Strafraum und schlenzte wenig später die Kugel aus rund 18 Metern Entfernung wunderbar ins Eck. Ein klasse Tor und zudem der goldene Treffer der Partie.

In den 50 Minuten zuvor zeigten die Holzkirchner die klare Handschrift von Trainer Kilic. „Wir sind gut gestanden und haben nicht viel von Peißenberg zugelassen“, freut sich der TuS-Coach. Die defensive Grundordnung dürfte der Schlüssel zum so wichtigen Sieg gewesen sein. „Unser Auftritt war sehr diszipliniert“, betont Kilic. Ausbaufähig war hingegen erneut das Angriffsspiel der Grün-Weißen. „Mit einem besseren Tempospiel im letzten Drittel hätten wir gegen diesen Gegner noch mehr erreichen können“, resümiert Kilic. „Aber Peißenberg hatte bis zum Ende der zweiten Halbzeit eigentlich keine echte Torchance.“

Trotzdem verpassten es die TuS-Kicker, früh für eine Vorentscheidung zu sorgen. Die zahlreichen Kontergelegenheiten scheiterten zumeist an Ungenauigkeiten in der letzten Konsequenz. So mussten die Holzkirchner dann doch bis zum Schlusspfiff zittern. Doch in der Schlussphase parierte TuS-Schlussmann Markus Grünewald einmal stark, ehe ein weiterer Schuss von Peißenberg doch deutlich am Pfosten vorbeistrich. „Ansonsten waren sie eigentlich nicht gefährlich“, meint Kilic. Er freute sich am Ende wie seine Spieler über ein versöhnliches Ende des Fußballjahres.

TSV Peißenberg – TuS Holzkirchen II 0:1 (0:0)

TuS Holzkirchen II: Grünewald – Stadlbauer, Krepek, Hummelsberger (82. Kriege), Eichner – Glatz, Mayer, Kollie, Fuchs – Ferraro, Shukaj (76. Wilms).

Tore: 0:1 (51.) Ferraro.

Zuschauer: 140.

Schiedsrichter: Michael Axthaler (FC Bad Kohlgrub-Ammertal).

Gelbe Karten: Jungmann, Horst – Mayer, Fuchs.