TuS-Reserve siegt knapp gegen DJK Darching

Markus Müller, Sportlicher Leiter des TuS Holzkirchen, vertrat Florian Ächter. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen II findet vor dem Saisonstart in der Kreisliga immer besser in die Spur.

Darching – Der TuS Holzkirchen II nimmt Kurs auf die neue Saison in der Kreisliga. Am Mittwochabend setzten sich die Holzkirchner knapp mit 2:1 beim Landkreis-Nachbarn aus Darching durch.

Dabei hatten die Grün-Weißen insbesondere in den ersten 30 Spielminuten durchaus Probleme, in die Partie zu kommen. „Da hätten wir in jedem Fall schon höher hinten liegen können“, sagt Holzkirchens Sportlicher Leiter Markus Müller, der den im Urlaub weilenden Coach Florian Ächter vertrat. Darching führte so verdient nach zehn Minuten mit 1:0, ehe die TuS-Kicker nach rund einer halben Stunde besser ins Spiel fanden. Dank der Treffer von Kilian Schwefel und Gjon Rasi konnten die Grün-Weißen die Partie am Ende noch drehen.

Der abschließende Test vor dem Start in die neue Saison findet am Sonntag in Rottach-Egern statt. Anstoß ist um 16 Uhr. meh

DJK Darching - TuS Holzkirchen II 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 Schlagbauer (10.), 1:1 Schwefel (33.), 1:2 Rasi (63.).