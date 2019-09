Drei Mal vorne und nicht gewonnen

Die Partien zwischen dem SV Polling und dem TuS Holzkirchen II versprechen Dramatik. Diesmal kam der TuS trotz dreifacher Führung nicht über ein 3:3 hinaus.

TuS Holzkirchen II verpasst in Polling ersten Sieg - trotz Führung

Der TuS brachte sich durch grobe Schnitzer um den Lohn. „Wir waren vor allem in der zweiten Hälfte nicht gut“, moniert Kilic. Seine Team habe es da „nicht geschafft, klare Pässe zu spielen“.

Dabei verlief der erste Durchgang noch nach Plan. Riccardo Ferraro bediente Johann Fuchs mit einem brillanten Ball in die Pollinger Abwehrschnittstelle, und der schob sicher zur 1:0-Führung für die Gäste ein. Doch die erste Führung hielt nicht lange: Zehn Minuten später glich Pollings Maximilian Baumgartner aus.

Allerdings sorgte Mittelfeldmotor Ferrraro mit einem Geniestreich dafür, dass die Grün-Weißen doch mit einer Führung in die Pause gehen konnten. Er zirkelte einen Freistoß aus 25 Metern fulminant ins Kreuzeck. Kilic lobt: „Ein sensationeller Freistoß.“

Doch die teils groben Fehler in der TuS-Hintermannschaft machten die Partie unnötig spannend. So nutzte Pollings Julian Jäcker einen Fehler in der Vorwärtsbewegung zum 2:2, ehe Sebastian Gößl nach ungeschicktem Einsteigen von Holzkirchens Leo Eichner per Elfmeter den 3:3-Endstand besorgte. Kurz zuvor hatte der bärenstarke Ferraro die Gäste ebenfalls per Strafstoß zum dritten Mal in Führung gebracht. Kilic: „Wir müssen in einigen Situationen viel konsequenter klären.“

SV Polling – TuS Holzkirchen II 3:3 (1:2)

TuS Holzkirchen II: Grünewald - Hummelsberger, Krepek, Eichner – Höger, Ferraro, Kriege, Stadlbauer, Bauer – Frei, Fuchs (52. Anice/84. Neuhaus).

Tore: 0:1 (28.) Fuchs, 1:1 (37.) Baumgartner, 1:2 (42.) Ferraro, 2:2 (54.) Jäcker, 2:3 (70.) Ferraro (Foulelfmeter), 3:3 (79.) Gößl (Foulelfmeter).

Zuschauer: 80.

Schiedsrichter: Florian Bauer.

Gelbe Karten: Schleicher, S. Hensel, Mayr, Schwinghammer – Bauer, Anice, Grünewald.

Gelb-rote Karte: M. Hensel (Polling/90.+4).