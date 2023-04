TuS Holzkirchen II will in Weßling den ersten Sieg 2023 klarmachen

Teilen

Druckvolles Spiel wie hier von Drilon Shukaj (M.) wollen die Holzkirchner auch in Weßling zeigen.. © THomas Plettenberg

Eine ungewöhnliche Situation findet der TuS Holzkirchen II derzeit vor. Durch den kurzfristigen Tausch des Heimrechts in der vergangenen Woche, als die Grün-Weißen plötzlich in Fürstenfeldbruck und nicht zu Hause antraten, starten die TuS-Kicker nun mit vier Auswärtsspielen am Stück in die wichtige Abstiegsrunde.

„Eventuell gibt es da einen psychologischen Effekt, aber wir müssen ja sowieso auswärts spielen“, beschwichtigt TuS-Coach Florian Ächter vor der dritten Partie in der Fremde, wenn es am Ostermontag gegen Weßling geht. „Aber wir glauben an uns und am Ende hat es keinen allzu großen Ausschlag.“

Vielmehr möchten sich die Holzkirchner auf die Dinge konzentrieren, die sie aktiv beeinflussen können. Beispielsweise erstmals einen konzentrierten Auftritt über 90 Minuten abzurufen. Das gelang beim 2:2 in Pöcking nur im ersten Abschnitt, eine Woche später in Fürstenfeldbruck verschliefen die Grün-Weißen dann weitgehend die erste Halbzeit und drehten dann aber insbesondere in der Schlussphase noch mal auf. „Wir wollen die taktischen Dinge besser machen“, betont Ächter.

Natürlich auch, um am Montag den so wichtigen ersten Dreier in der Abstiegsrunde einzufahren. „Wir spielen zum ersten Mal auf Rasen. Das freut mich“, stellt Ächter an. „Ich denke: Wenn wir unsere Leistung bringen, wird es sicher schwer für Weßling.“

Für die Mannen aus dem Landkreis Starnberg läuft es unterdessen noch nicht nach Plan. Nach der 2:5-Auftaktpleite stehen sie mit null Punkten da.

Große personelle Änderungen dürfte TuS-Trainer Ächter derweil nicht vorhaben. Einzig für Lars Lewerenz im Tor wird der junge Alperen Adatepe wieder zwischen den Pfosten stehen. „Wir haben fest geplant, dass sich die beiden abwechseln“, erklärt der TuS-Coach. Unabhängig davon wollen die Grün-Weißen in Weßling jedoch alles daran setzen, in ihrem dritten Auswärtsspiel in Folge endlich den ersten Dreier zu buchen.