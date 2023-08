TuS Holzkirchen gegen die Remis-Könige aus Wasserburg

Haben viel zu korrigieren: Sven Teichmann (l.) und sein Co-Trainer Volker Bockhorni. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen empfängt den TSV Wasserburg, der mit vier Unentschieden aus fünf Spielen in die Saison gestartet ist. Der TuS will den zweiten Sieg.

Holzkirchen – Es ist die erste schwere Phase, die der TuS Holzkirchen gerade durchlebt. Fünf Spieltage ist die neue Landesliga-Saison erst alt, aber nur einmal konnten die Grün-Weißen dabei gewinnen. Sie warten obendrein seit dem ersten Spieltag auf eben diesen Dreier.

„Das Spiel gegen Bruckmühl war unsere schwächste Leistung bisher“, meint TuS-Coach Sven Teichmann nach der 0:2-Pleite unter der Woche. „Wir müssen es jetzt endlich einmal schaffen, über drei bis vier Spiele stabil zu bleiben.“ Die erste Bewährungsprobe dafür gibt es am Samstag um 14 Uhr im Heimspiel gegen Wasserburg. Dabei könnte die fehlende Stabilität auch ein wenig daran liegen, dass sich der TuS immer wieder selbst schwächt. Am Dienstag ließ sich Pirmin Lindner, mit drei Saisontoren immerhin der beste TuS-Torschütze, in der Schlussviertelstunde zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah daraufhin zu Recht die rote Karte. Bereits der dritte Platzverweis für die TuS-Kicker in dieser noch jungen Spielzeit. „Ich denke, dass wir kein Problem mit der Disziplin haben“, versichert Teichmann. „Pirmin hat sich für seine Aktion am Dienstag mehrmals entschuldigt und ich denke auch nicht, dass wir eine unfaire Mannschaft sind“, sagt er und fügt an: „Aber ich habe deutlich gesagt, wenn wir weitere rote Karten kriegen sollten, wird es auch einmal vom Verein aus Sanktionen geben.“

Soweit soll es am Samstag natürlich nicht kommen, wenn die Holzkirchner auf die Remis-Könige der Liga treffen. Wasserburg ist bislang ungeschlagen, konnte aber in den fünf Partien auch nur einmal gewinnen. Doch will die Mannschaft von Ex-Profi Florian Heller aktiv sein, eine Tatsache, die TuS-Coach Teichmann grundsätzlich nicht missfällt. „Ich denke, dass wir uns gegen Teams leichter tun, die mitspielen wollen“, meint er. Wenn Mannschaften körperlich präsent sind, hätten seine Schützlinge durchaus noch ihre Probleme. „Das müssen wir aber lernen“, fordert Holzkirchens Trainer.

Derweil wird sich die Startelf wieder verändern. Lindner ist für zwei Partien gesperrt, Drilon Shukaj befindet sich nach wie vor im Urlaub und Christopher Schröter musste seine Comeback-Versuche vorerst wieder abbrechen. Zudem fehlt Florian Mayer mit Adduktorenproblemen. Dafür kommt Dino Burkic nach seiner Sperre wieder zurück und dürfte gleich eine Option für die erste Formation sein. „Rosig sieht es personell bei uns derzeit nicht aus“, bestätigt Teichmann. Trotzdem wollen die Holzkirchner am Samstag alles daran setzen, um eine stabile Leistung abzuliefern.

TuS Holzkirchen – TSV 1880 Wasserburg

Samstag 14 Uhr, Sportplatz an der Haidstraße. Es fehlen: Shukaj, Lindner, Mayer, Schröter.