TuS Holzkirchen in Wolfratshausen mit sechs verschiedenen Torschützen

Von: Sebastian Schuch

Stefan Lechner (r.) erzielte die Führung für den TuS, das Foto zeigt ihn im Spiel gegen den TSV Kastl. © Thomas Plettenberg

Pünktlich zum Ende der Vorbereitung läuft der Motor der Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen auf Hochtouren, wie der 6:1-Sieg beim BCF Wolfratshausen zeigt.

Holzkirchen – Die Fußballer des TuS Holzkirchen scheinen rund anderthalb Wochen vor Beginn der Rückrunde in der Landesliga Südost gerüstet für die Rückkehr in den Punktspielbetrieb. Beim Bezirksligisten BCF Wolfratshausen gewann die Mannschaft von Trainer Joe Albersinger mit 6:1 – bei sechs verschiedenen Torschützen. Stefan Lechner brachte den TuS bereits in der dritten Minute in Führung, Pirmin Linder (27.) und Toni Bauer (36.) legten bis zur Pause nach, während Wolfratshausens Manuel Spreiter das zwischenzeitliche 1:2 aus Sicht der Gastgeber erzielte (28.).

Zur Halbzeit nutzte der TuS die vermehrte Wechselmöglichkeit und tauschte neun Spieler aus. Doch davon ließen sich die Kicker von der Haidstraße nicht beirren, Alexander Zetterer traf erneut früh und verwandelte einen Elfmeter (52.). Für den Endstand sorgten Benedikt Löhnert (69.) und Neuzugang Nikolaos Rizzo (80.).

Zum abschließenden Härtetest reisen die Holzkirchner am Samstag zum Südwest-Landesligisten TuS Geretsried. Anpfiff ist um 15 Uhr. ses