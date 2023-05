Auf der Suche nach defensiver Stabilität

Über Tore freuten sich die Holzkirchner (v.l. Lukas Krepek, Stefan Lechner, Alexander Zetterer) zuletzt oft genug. In Grünwald braucht es wieder defensive Stabilität. © kn

Der TuS Holzkirchen fährt als Außenseiter zum Tabellen-Neunten Grünwald, der zuletzt vier Siege in Serie feiern konnte.

Holzkirchen – Es dürfte eine reichlich ernüchternde Woche für den TuS Holzkirchen gewesen sein. 3:0 führte die Mannschaft am vergangenen Samstag bereits gegen den ASV Dachau, am Ende stand es 3:3, und der TuS musste sogar noch über das Unentschieden froh sein. „Wir haben es während der Woche analysiert und aufgearbeitet“, versichert Holzkirchens Interimstrainer Maximilian Drum. Man hätte das „Positive daraus gezogen“, legt er nach. Denn: Am Ende steht eben immerhin noch der eine Zähler.

Am heutigen Freitagabend wartet auf die TuS-Kicker mit dem Auswärtsspiel in Grünwald die nächste schwere Aufgabe. Nicht zuletzt, weil der Tabellen-Neunte in der Landesliga Südost vier Siege in Folge gefeiert und sich damit wohl der Abstiegssorgen entledigt hat. „Sie haben einen richtig guten Lauf“, bestätigt Drum. „Aber das ist keine Überraschung, ich kenne das Trainerteam gut, und sie sind fachlich ausgezeichnet.“ Die Rede ist von Trainer Florian de Prato, der allerdings unlängst bekannt gab, nach der Saison nicht mehr Coach im Münchner Vorort zu sein.

Vom so genannten „Lame-Duck“-Phänomen ist aber nichts zu spüren. Stattdessen wurden im TSV-Lager bereits jetzt die Weichen für die kommende Saison gestellt. So wird der Trainer-Routinier und gewissermaßen Landesliga-Südost-Kenner Rainer Elfinger in Grünwald ab Sommer übernehmen. Erst im März war er beim Ligakonkurrenten TSV Ampfing nach einer sehr erfolgreichen Zeit durchaus überraschend zurückgetreten. Zuvor empfangen die Grünwalder aber noch in der aktuellen Konstellation den TuS.

„Das wird eine extrem schwere Partie für uns“, sagt Holzkirchens Abteilungsleiter Thomas Zetterer. „Wir werden einen Sahnetag brauchen und alles abrufen, was in uns steckt.“ Und damit in jedem Fall mehr als am Samstag zu Hause gegen Dachau, als der TuS Holzkirchen nach einem starken Start in den ersten 30 Minuten regelrecht einbrach. „Das ist schwer zu erklären, weil wir so einen Leistungsabfall in einem Spiel so noch nicht hatten“, betont Drum. Die viel gelobte defensive Stabilität wie in den letzten Auftritten unter Joe Albersinger fehlte plötzlich. Und somit steckt der TuS weiter mitten im Abstiegskampf. Unterdessen gibt es zumindest teilweise Entwarnung, was die personelle Situation angeht. So konnten die angeschlagenen Lukas Krepek und Anes Ziljkic trainieren und stehen damit auch heute im Spiel beim TSV Grünwald zur Verfügung. Dagegen wird Alexander Mehring dem TuS wegen Sprunggelenksproblemen mindestens eine Woche fehlen. Zudem ist die Saison für Defensivakteur Lars Doppler gelaufen. Ob es überhaupt Veränderungen in der Aufstellung geben wird, steht noch nicht fest. „Ich werde mir alle Optionen offenhalten“, sagt Interimstrainer Drum. Die Grün-Weißen wollen in jedem Fall alles daran setzen, eine bessere Leistung anzubieten als in der zweiten Halbzeit am Samstag gegen Dachau.

Zum Spiel:

TSV Grünwald – TuS Holzkirchen, Freitag 19.30 Uhr, Sportplatz Grünwald.

Es fehlen: A. Bauer, Doppler, Mehring.