Drei Neue aus Lenggries: TuS Holzkirchen holt Gerg-Brüder und Max Angermeier

Will es noch einmal wissen: Jakob Gerg (m.) spielte einst für den BCF Wolfratshausen in der Bayernliga. © ChristIAn SCHOLLE

Pünktlich zum Trainingsauftakt vor der Saison 2023/24 hat der TuS Holzkirchen weitere Neuverpflichtungen perfekt gemacht.

Holzkirchen – Mit den Brüdern Jakob und Leo Gerg sowie Max Angermeier, die alle vom Kreisligisten Lenggrieser SC zum TuS stoßen, werden gleich drei neue Spieler in der kommenden Spielzeit das grün-weiße Trikot tragen.

„Eigentlich wollten wir ja Mathias Gerg zurückholen“, gibt Holzkirchens Abteilungsleiter Thomas Zetterer mit einem Grinsen auf den Lippen an. „Daraus sind jetzt drei andere Spieler geworden.“ Jakob Gerg dürfte die interessanteste Personalie sein. Der Angreifer gehörte zu den treffsichersten Akteuren seines Teams und weist zudem Bayernliga-Erfahrung auf. In der Saison 2013/14 lief der mittlerweile 30-Jährige für den BCF Wolfratshausen auf. „Wir sehen ihn jetzt ein wenig hinter den Spitzen“, meint Zetterer. „Er will es bei uns noch einmal wissen und kann uns sicherlich sofort weiterhelfen.“ Anders gestaltet es sich dagegen bei Leo Gerg und Max Angermeier. Während Ersterer wohl als Außenverteidiger eingeplant wird, dürfte Angermeier die zuletzt äußerst dünn besetzte Innenverteidigung vor allem in der Breite verstärken. „Die beiden sind bei uns eher eine Investition in die Zukunft“, betont Zetterer.

Im Abwehrzentrum mussten die Grün-Weißen handeln, schließlich hat sich Lars Doppler für ein Studium in Graz entschieden und wird die Holzkirchner damit ab sofort verlassen. Ohne Doppler ging es also am Samstag erstmals auf den Platz an der Holzkirchner Haidstraße. Mit dabei war natürlich auch der neue Coach Sven Teichmann. „Der Auftakt war sehr gut“, sagt er zum Startschuss für einige schweißtreibende Wochen für die TuS-Kicker.

Der erste Höhepunkt der Vorbereitung ist der kommende Sonntag, wenn der TuS Holzkirchen um 16 Uhr auf die SpVgg Unterhaching trifft. (meh)