TuS Holzkirchen jubelt über klaren 4:1-Sieg in Karlsfeld

Teilen

Traf doppelt für Holzkirchen: Christopher Korkor. © TP

Es ist soweit. Endlich, so mag man zumindest aus Holzkirchner Sicht meinen. Denn: Im sechsten Auswärtsspiel der laufenden Landesliga-Saison hat es für den TuS Holzkirchen nun auch auf fremden Platz mit einem Sieg geklappt. Das 4;1 bei Eintracht Karlsfeld war der erste Auswärtsdreier der Spielzeit.

„Man hat ein gutes Gefühl nach diesem Spiel“, betont TuS-Coach Joe Albersinger. „Wir haben uns heute für eine sehr gute Leistung belohnt.“ Dabei musste Holzkirchens Übungsleiter – im Vergleich zur bitteren 2:4-Pleite gegen Forstinning in der Vorwoche – wieder auf einigen Positionen umstellen. So fehlten Lars Doppler und Menelik Ngu Ewodo. Zudem saßen Sean Erten sowie Charles Chauque zunächst nur auf der Bank. Für sie rückten Florian Siebler, Andreas Bauer, Pirmin Lindner sowie Anes Ziljkic in die Startelf.

Trotzdem gehörte die Anfangsphase den Holzkirchnern. „Wir haben sehr gut begonnen“, meint Albersinger. Seine Schützlinge waren um Spielkontrolle bemüht und agierten vom Start weg überaus druckvoll. Doch die erste Führung erzielten die Gastgeber. Nach zehn Minuten vollstreckte Karlsfelds Kubilay Celik nach einem schönen Ball in die Schnittstelle eiskalt und stellte damit die Anfangsphase fast ein wenig auf den Kopf. „Aber wir sind sofort wieder zurückgekommen“, sagt Albersinger. „Das war sehr wichtig.“

Nur zwei Minuten später wurde Holzkirchens Christopher Korkor im Strafraum gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte höchstpersönlich zum verdienten 1:1-Ausgleich. Das war zugleich der Startschuss für eine bärenstarke Phase des TuS.

„Wir waren heute taktisch sehr diszipliniert“, freut sich Albersinger mit seiner Mannschaft. „Ich habe eine deutliche Steigerung zu unserem letzten Auswärtsspiel in Freising gesehen.“ Auch im Ergebnis. Denn: Nach einer knappen halben Stunde brachte Youngster Anes Ziljkic die Grün-Weißen nach einer tollen Kombination mit einem platzierten Schuss mit 2:1 in Führung. Ganz nebenbei war es für den 19-jährigen Stürmer der erste Treffer im TuS-Trikot.

Wenig später sorgte Alexander Zetterer mit einem Freistoßtor für den verdienten 3:1-Halbzeitstand aus Sicht der Gäste. Allerdings hatte Karlsfelds Keeper Fabian Müske kräftig dabei mitgeholfen.

Nach dem Seitenwechsel verlagerten sich die Grün-Weißen zunehmend auf die Ergebniskontrolle. „Das haben wir auch richtig gut gemacht“, resümiert Albersinger. „Wir haben ordentlich dagegengehalten. Die Bereitschaft, gut verteidigen zu wollen, war bei uns heute absolut vorhanden.“ Heißt im Klartext: Hinten kaum mehr etwas zugelassen und vorne immer wieder versucht, kleine Nadelstiche zu setzen.

Einer davon war dann auch von Erfolg gekrönt: Acht Minuten vor dem Ende machte Korkor mit seinem zweiten Treffer an diesem Freitagabend alles klar und sorgte damit ganz nebenbei für das Ende der rabenschwarzen Auswärtsbilanz des TuS Holzkirchen in dieser Spielzeit. Durch diesen Dreier konnten sich die TuS-Kicker zumindest ein wenig freischwimmen. Für Karlsfeld ist es hingegen die dritte Pleite in Serie.

Eintracht Karlsfeld – TuS Holzkirchen 1:4 (1:3)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Keskin, Zetterer, Siebler, Korkor, Haunolder, A. Bauer, Lindner (87. Erten), Seidl, Ziljkic (87. Mehring), Krepek.

Tore: 1:0 Celik (10.), 1:1 Korkor (12./Foulelfmeter), 1:2 Ziljkic (28.), 1:3 Zetterer (31.), 1:4 Korkor (82.).

Schiedsrichter: Lukas Schregle.

Zuschauer: 80.

Gelbe Karten: Müske, Celik, Huber, Schaeffer.