TuS Holzkirchen kassiert Pleite beim FC Töging

Es geht wieder etwas runter

von Hans Spiegler

So schnell kann es gehen mit dem Momentum: Da spielte sich der TuS Holzkirchen prächtig in den Vordergrund, um nun beim FC Töging die zweite Saisonniederlage einstecken zu müssen.

Gerade war der TuS Holzkirchen dabei – und das trotz der 0:2 Niederlage beim Tabellenführer aus Karlsfeld – eine gewisse Euphorie über den frischen und unbekümmerten Fußball, der zum Start in die neue Saison zu beobachten war, zu verbreiten. Durch einen Sieg beim noch schwächelnden FC Töging hätte ein Platz unter den ersten Fünf gewunken, doch nach Führung zur Halbzeit gab die Elf von Trainer Jens Eckl das Spiel noch aus der Hand. Am Ende hieß es 1:2. Durch diese Niederlage verharren die Holzkirchner mit sieben Punkten im Mittelfeld der Landesliga Südost.

„Leider müssen wir uns eingestehen, dass wir schlechter waren als unser Gegner“, gibt Eckl selbstkritisch zu. „Trotz der Führung haben wir nicht den Fußball gespielt, den wir uns vorgenommen haben und hatten immer wieder Probleme. Was Töging da gezeigt hat, war schon sehr ansprechend.“

Das Fehlen von Innenverteidiger Alexander Zetterer löste der TuS-Coach, indem er Benedict Gulielmo nach innen schob und Mathias Gerg wieder auf der rechten Verteidigerpositon starten ließ. Im Sturm versuchte es Eckl diesmal mit Christopher Korkor als Partner von Sean Erten – Top-Talent Toni Bauer nahm vorerst auf der Bank Platz.

Mit viel Schwung begann das Duell, dass interessanterweise die letzten sieben Male nie mit mehr als einem Tor Unterschied endete, und bereits nach einer Minute musste Linksverteidiger Lukas Piendl den ersten Ball von der Linie kratzen.

Nach diesem kurzen Schock bemühte sich auch der Gast um offensive Momente und ging gleich mit dem ersten Versuch in Führung: Ein langer Ball von Kapitän Lars Doppler fand Korkor – dieser dribbelte bis zur Grundlinie, legte den Ball punktgenau auf Erten zurück, der keine Mühen hatte, zum 1:0 einzuschieben.

Danach war der Gastgeber darauf aus zu reagieren. Immer mehr kontrollierte der FC die Partie und setzte Holzkirchen mit präzisen und scharfen Diagonalbällen unter Druck. „Wir müssen in solchen Phasen höher verteidigen und härter zugreifen“, meint Eckl. „Die Leistung war nicht wie erwartet.“

Verpasste Tögings Armin Mesic Mitte des ersten Durchgangs noch den Ausgleich nach einer riesigen Gelegenheit, machte Birol Karapate es nach dem Seitenwechsel und einem der gefürchteten Standardsituationen besser: Einen Flankenball aus dem Halbfeld verlängerte Burhan Bahadir unglücklich auf den Führungsspieler des FC, der den Ball mit einem Kontakt verarbeitete und per Volleyschuss ins lange Eck zum 1:1 ausglich.

„Diese Standards waren für Töging sehr entscheidend, da sie uns da einfach überlegen waren“, stellt Eckl fest. Außerdem war der Trainer des TuS zweimal gezwungen zu wechseln, als Daniel Höpfinger bereits zur Halbzeit kurz vor der gelb-roten Karte stand und Piendl angeschlagen vom Feld musste. „Das bringt immer eine gewisse Unordnung ins Spiel.“

Kurz nach dem Piendl-Wechsel haute der gerade eingewechselte Debütant Oschmir Amidou in der 83. Minute über den Ball. Auf den Abpraller reagierte Tögings Christoph Steinleitner am schnellsten und brachte seine Kollegen in der Schlussphase auf die Siegerstraße. Zu allem Überfluss kassierte Erten, der nach dem 1:1 die dickste Chance des Spiels vergab, mit dem Schlusspfiff noch die zweite gelbe Karte, da der Torjäger den Ball wegschlug.

„Natürlich muss Sean, der ein starkes Spiel gemacht hat, den Ball da nicht weghauen, aber es ist ein emotionaler Sport“, nimmt Eckl seinen Angreifer in Schutz. „Und er wurde auf dem Weg zum Tor zurückgepfiffen – ein Stück weit habe ich da Verständnis.“ Töging sei damit abgehakt – nun steht der nächste gegner Kirchheimer SC im Fokus. Eckl: „Dann wollen wir wieder einen anderen Willen zeigen.“

hsp

FC Töging - TuS Holzkirchen 2:1 (0:1)

FC Töging: De Souza Lima – Hefter, Karatepe, Blinov, Baumann – Ganghofer, Ziegler, Bobenstetter (59. Steinleitner), Rivis (87. Leipholz) – Mesic, Faye (90. Stefcak).

TuS Holzkirchen: Zeisel – Gerg, Gulielmo, Doppler, Piendl (77. Amidou) – Höpfinger (46. Anton Bauer), Burhan Bahadir, Sahin Bahadir, Frei (83. Maurer) – Korkor, Erten.

Tore: 0:1 (10.) Erten, 1:1 (65.) Karatepe, 2:1 (83.) Steinleitner.

Zuschauer: 325.

Schiedsrichter: Felix Grund (SV Haidlfing).

Gelbe Karten: Karatepe – Höpfinger, Sahin Bahadir, Anton Bauer.

Gelb-rote-Karte: Erten (90.+3)