„Schleierhaft, wie man da einen Elfmeter pfeifen kann“ – TuS Holzkirchen hadert mit Schiedsrichter

Teilen

Früh die spielerische Stärke in einen Treffer verwandelt: Christopher Korkor (Foto) nutzte ein feines Zuspiel von Pirmin Lindner, um den TuS Holzkirchen in Führung zu schießen. © Thomas Plettenberg (Archivfoto)

Wenn sich der TuS Holzkirchen Anfang dieser Woche zur turnusmäßigen Nachbesprechung des Spieltags trifft, dürfte das emotional durchaus schwer werden.

Holzkirchen – Der Grund: Der TuS lieferte am Samstagnachmittag in Dachau nämlich ein überaus ordentliches Auswärtsspiel ab und holte sich mit dem 1:1-Unentschieden zumindest einen Zähler. Klingt recht zufriedenstellend. Eigentlich. „Aber so, wie es gelaufen ist, ist es natürlich sehr bitter“, stellt Holzkirchens Coach Joe Albersinger fest.

Damit meint der 56-Jährige die spielentscheidende Szene aus der 59. Minute. Nach einem Pass in den Strafraum tauchte Dachaus Yazid OuroAkpo Adjai vor TuS-Keeper Benedikt Zeisel auf. Dachaus Angreifer kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, schoss den Ball über das Tor, ehe es Sekundenbruchteile später zum Zusammenprall mit dem TuS-Keeper kam. Die Folge: Elfmeter für Dachau. Andreas Roth verwandelte kurz darauf zum 1:1 für Dachau – was gleichzeitig der Endstand war. „Er trifft Zeisi ja auch, er hat eine riesige Blessur“, sagt Albersinger. „Mir ist es schleierhaft, wie man da einen Elfmeter pfeifen kann.“

Dabei musste Holzkirchens Übungsleiter im Vorfeld erneut kurzfristig umstellen. So mussten Florian Siebler und Leander Haunholder kurzfristig passen. Um das zu kompensieren, rückte Lukas Krepek aus dem Abwehrzentrum auf die Sechser-Position. Neben ihm zog Yasin Keskin erstmals im Mittelfeldzentrum seine Kreise. „Er hat das gut gemacht“, befindet Albersinger. So urteilte er auch über Rückkehrer Lars Doppler, der nach nur einem Training (zuletzt Urlaub) von Beginn an in der Innenverteidigung ran musste.

Unterdessen lief insbesondere der erste Abschnitt ganz nach dem Gusto des TuS-Übungsleiter. „Da waren wir recht gut auf dem Platz“, lobt Albersinger. „Wir haben eine richtig starke erste Halbzeit gespielt.“ Und die Gäste belohnten sich auch prompt für den hohen Aufwand in der Anfangsphase. Nach einem Ballgewinn legte Holzkirchens Pirmin Lindner den Ball wunderbar in den Raum auf den einlaufenden Christopher Korkor, der den herauslaufenden Dachauer KeeperKorbinian Dietrich rund 20 Meter vor dem Tor locker umkurvte und zur frühen 1:0-Führung für die Holzkirchner nach zehn Minuten einschob.

In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, doch das Problem dabei aus Holzkirchner Sicht: Die TuS-Kicker verpassten es, das zweite Tor zu erzielen. Die wohl beste Chance: In der 25. Minute wurde der Schuss von Tobias Seidl im letzten Moment geblockt. Die Direktabnahme wäre hierbei wohl die bessere Wahl gewesen. Im zweiten Durchgang habe Dachau „den Druck deutlich erhöht“, berichtet Albersinger.

Doch trotz einiger Möglichkeiten auf beiden Seite im zweiten Durchgang blieb es am Ende beim letztlich gerechten 1:1-Unentschieden. „Wenn Dachau ein Tor aus dem Spiel gemacht hätte, dann wäre das Ergebnis in Ordnung gewesen“, sagt Albersinger zusammenfassend. „Wir müssen jetzt den Mund abwischen und weitermachen.“ Am kommenden Samstag gibt es für den TuS zu Hause gegen Grünwald die nächste Gelegenheit, wieder einen Sieg zu landen. (Markus Eham)