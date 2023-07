TuS Holzkirchen: Aktiver Spielstil ausdrücklich erwünscht – Klassenerhalt als Saisonziel

Bereit für die Landesliga-Saison: Der TuS Holzkirchen will unter dem neuen Trainer Sven Teichmann hoch anlaufen, schnell umschalten, die Defensive stabilisieren und auf einem Platz im Mittelfeld landen. © THOMAS PLETTENBERG

Ab morgen rollt der Ball wieder in der Landesliga Südost. Beim TuS Holzkirchen hat sich in der Sommerpause einiges getan.

Holzkirchen – Wir haben das Team rund um den neuen Trainer Sven Teichmann vor dem Auftaktspiel beim VfB Forstinning genauer unter die Lupe genommen.

Die vergangene Saison

Nach einer überaus erfreulichen Hinrunde mit zwischenzeitlich Platz fünf ging den TuS-Kickern in der Rückrunde regelrecht die Luft aus. Nur zwei Siege standen im Fußballjahr 2023 auf dem Holzkirchner Konto. Trainer Joe Albersinger trat vier Spiele vor Saisonende zurück, und nur mit viel Glück konnte der direkte Klassenerhalt zwei Partie vor Schluss gesichert werden. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt TuS-Abteilungsleiter Thomas Zetter.

Der Trainer

Sven Teichmann arbeitete lange im Nachwuchs © THOMAS PLETTENBERG

Er ist neu. Mit Sven Teichmann lotsten die Holzkirchner nicht nur einen Ex-Profi an die Haidstraße, sondern auch eine überaus interessante Trainer-Persönlichkeit. Denn: Teichmann arbeitete unter anderem elf Jahre lang in verschiedenen Nachwuchsleistungszentren und zuletzt beim Bezirksligisten TSV Murnau. „Ich wollte nach elf Jahren im Jugendbereich meine Ideen in den Männerbereich einbringen“, sagt Teichmann. „Beim TuS Holzkirchen finde ich eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft vor.“

Der Kader

Die Holzkirchner mussten viele namhafte Abgänge verkraften. Maxi Drum beendete seine Karriere, Stefan Lechner wollte kürzertreten und wechselte zum Kreisligisten TSV Oberpframmern. Besonders schwer wiegen aber auch die Abgänge von Tobias Seidl, der künftig für den TSV 1860 München II in der Bayernliga auflaufen wird, und von Lars Doppler (Auslandsstudium). „Ich denke aber, dass wir die Abgänge gut kompensiert haben“, versichert Teichmann. „Wir haben gute junge Spieler dazu geholt.“ Einerseits Dino Burkic, der vom TSV Dachau kam und ebenso wie Christopher Schröter im Sturm in der Vorbereitung durchaus überzeugen konnte. Stammkeeper Benedikt Zeisel verletzte sich an der Leiste und ist für den Auftakt fraglich. In der Winterpause wird beim Kapitän eine Operation nötig sein. Lars Lewerenz vertrat ihn in den Testspielen. „Er hat das richtig gut gemacht“, betont Teichmann. Ein weiterer Schlussmann kommt also vorerst nicht. Zudem kamen Max Angermeier, Leo und Jakob Gerg (alle Lenggrieser SC), Veedant Nag (USK Anif), Suheil Amadodin (zuletzt SV Dornach) und Ramez Madabi (Traunstein).

Die Leistungsträger

Vieles wird wieder auf die Torgefährlichkeit von Christopher Korkor ankommen. Er war in der vergangenen Saison – gerade in der Hinrunde – so etwas wie die Lebensversicherung des TuS. Zudem spielt Alexander Zetterer in der Innenverteidigung eine wichtige Rolle.

Die Vorbereitung

Christopher Korkor ist der Torjäger des TuS. © THOMAS PLETTENBERG

Sie verlief durchaus ordentlich. Nach einer bitteren 0:4-Niederlage gegen Deisenhofen konnten sich die Holzkirchner zuletzt mit zwei Siegen gegen Vertreter aus der Landesliga Südwest (Olching und Oberweikertshofen) Selbstvertrauen holen. „Wir haben von Spiel zu Spiel einen Schritt nach vorne gemacht“, betont Teichmann.

Was ist zu erwarten?

Trainer Teichmann setzt auf einen aktiven Spielstil. „Mich hat das als Spieler schon genervt, wenn ich dem Ball immer hinterherlaufen musste“, sagt er und grinst. Hohes Anlaufen ist das Ziel, um die Kugel möglichst früh zu erobern und dann „schnellstmöglich nach vorne umzuschalten“. Aber auch längere Ballbesitzphasen übten die Holzkirchner in der Vorbereitung. Im Vergleich zur vergangenen Saison muss dazu die Defensive deutlich stabiler werden.

Das Saisonziel

In Holzkirchen wollen sie in jedem Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Teichmanns Vorgabe: „Wir wollen unseren Fußball durchdrücken und das klar gesicherte Mittelfeld erreichen.“ mm

Der Kader für 2023/24

Tor: Zeisel, Lewerenz, Lona; Abwehr: Zetterer, Angermeier, Krepek, Curic, Keskin, L. Gerg, Bauer, Shukaj, Balli; Mittelfeld: J. Gerg, Nag, Haunolder, Amadodin, Korkor, Lindner; Sturm: Schröter, Mittermaier, Burkic, Hofinger, Madabi.