TuS Holzkirchen: Gute Ansätze zum Trend machen – Korkor angeschlagen

Hoffen auf den Top-Torjäger: Holzkirchen bangt vor dem Spiel beim SB Chiemgau Traunstein um Christopher Korkor (l.). Der Offensivspieler ist weiterhin angeschlagen. © Max Kalup

Der TuS Holzkirchen dürfte sich zu diesem frühen Zeitpunkt nach der Winterpause in einer einigermaßen sonderbaren Situation wiederfinden.

Holzkirchen – Dreimal sind die Grün-Weißen in diesem Frühjahr bisher aufgelaufen, und dreimal gab es – trotz teilweise durchaus ordentlicher Leistungen – keinen dreifachen Punktgewinn. Obendrein gingen die TuS-Kicker zweimal als Verlierer vom Platz.

„Wir haben in Eggenfelden, Pullach und gegen Bruckmühl gespielt. Dass man da nicht gewinnt, kann passieren“, ordnet TuS-Coach Joe Albersinger die bisherige Bilanz ein. Einfacher dürfte die Aufgabe am Freitagabend gegen den SB Chiemgau Traunstein allerdings kaum werden. Schließlich haben die Chiemgauer einen ordentlichen Re-Start hingelegt. Aus den vier Partien holten die Traunsteiner sieben Zähler und grüßen damit von Rang zwei in der Tabelle der Landesliga Südost.

„Sie stehen zu Recht dort oben“, stellt Albersinger fest. „Sie verfügen über einen richtig guten Mix aus Zweikampfstärke und individueller Qualität.“ Da gelte es für seine Mannschaft, „einen klaren Kopf zu bewahren“, sagt er. „Wenn wir gut arbeiten, werden wir uns am Ende auch belohnen.“

Die gerechte Belohnung also soll es sein. Ob die ausgerechnet bei der Hammer-Aufgabe, dem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten, erfolgen wird, ist zumindest unsicher. Vielmehr geht es den TuS-Verantwortlichen aber – wie schon in der kompletten Spielzeit – um einen Entwicklungsprozess. „Wir haben zuletzt den Fokus auf die Defensivarbeit gelegt“, erklärt der TuS-Coach. Und dennoch habe man sich immer wieder gute Chancen herausspielen können. „Das ist uns eigentlich gut gelungen“, meint Albersinger.

Vielleicht liegt das auch daran, dass die TuS-Kicker derzeit personell nahezu aus dem Vollen schöpfen können. Während Aron Mättig (berufliche Gründe) ausfällt, schmerzen allerdings zwei Namen ganz besonders. Die Verletzung von Lars Doppler hat sich als deutlich schwerwiegender herausgestellt. Die Diagnose: Bänderriss im Knöchel mitsamt einer Kapselverletzung. Albersinger erwartet ihn nicht vor Ende April zurück.

Zudem ist Top-Torjäger Christopher Korkor weiterhin angeschlagen. Hinter einem Einsatz am Freitagabend steht ein dickes Fragezeichen. „Da müssen wir von Tag zu Tag schauen“, berichtet Albersinger.

Unabhängig davon möchten die Grün-Weißen dennoch an den guten Ansätzen aus dem Spiel gegen Bruckmühl aus der vergangenen Woche anknüpfen. „Die Mannschaft hat alles reingehauen und sich nicht locken lassen“, stellt Albersinger lobend fest. Jetzt gilt es einmal, eine enge Partie auf seine Seite zu ziehen und zu gewinnen. Ob das schon beim schweren Auswärtsspiel in Traunstein passiert, wird sich zeigen. mm

Zum Spiel

SB Chiemgau Traunstein – TuS Holzkirchen, Freitag, 19.30 Uhr, Jakob Schaumaier Sportpark.

Es fehlen Lars Doppler, Aaron Mättig und eventuell Christopher Korkor.