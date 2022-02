TuS Holzkirchen: Dritter Testspielsieg in Folge - Coach Albersinger zufrieden mit Steigerung

In die Zange genommen: Geretsrieds Srdan Ivkovic (M.), Torschütze zum 1:1, hatte einen schweren Stand in dieser Szene gegen die beiden Holzkirchner Sepp Kollie (l.) und Lukas Krepek (r.). © Rudi Stallein

Auf die ersten drei Testspiel-Niederlagen reagierte der TuS Holzkirchen mit einer Steigerung. Gegen den TuS Geretsried gabs in der sechsten Probe Sieg Nummer drei.

Holzkirchen – So soll eine Formkurve aussehen: Nachdem der TuS Holzkirchen während der Vorbereitung auf die Landesliga-Rückrunde seine ersten drei Testspiele allesamt verloren hatte, fuhren die Kicker von Trainer Joe Albersinger zuletzt drei Siege am Stück ein. Der knappe und späte 2:1 Erfolg am Samstag beim TuS Geretsried – 1:0 Christopher Korkor (44.), 2:1 Aron Mättig (89.) – dürfte vor dem anstehenden Punktspiel in Eggenfelden zusätzlich für ein gutes Gefühl im Team sorgen.

Der Coach bremst ein wenig, sieht seine Truppe für die anstehenden Aufgaben aber gut gewappnet. „Ich bin mit den vergangenen Wochen recht zufrieden, trotz einiger Verletzungen und Krankheitsfälle“, erklärt der 56-Jährige. „Die Ergebnisse sollten wir nicht überbewerten – weder positiv noch negativ.“ Viel wichtiger sei die personelle Lage: Ziemlich genau einen Monat ist es her, als sich Benedikt Zeisel beim ersten Testspiel gegen Rosenheim verletzt hat. Der Rückhalt im Tor des TuS wird in den nächsten ein bis zwei Wochen wieder ins Training einsteigen und dem Team in den ersten Spielen nicht helfen können. Gleiches gilt für Kapitän Maxi Drum, den es beim schonungslosen 1:9 beim SV Heimstetten erwischt hat. „Bei Maxi sieht es nach einer Muskelsehnenentzündung aus“, verrät Albersinger. „Vielleicht ist er für das zweite Spiel eine Option.“

TuS Holzkirchen: Verletzungssorgen verhelfen A-Jugendspieler zum Einsatz

Im Laufe der Vorbereitung mussten sich dann Spieler wie Franz Fischer, Felix Höger und Beni Löhnert krankheitsbedingt abmelden. Dementsprechend bediente sich Albersinger einmal mehr bei der talentierten A-Jugend des TuS – Spieler wie Pirmin Lindner, Felix Feurer und Furkan Yavuz konnten vereinzelt Spielminuten sammeln. „Die Jungs von der A-Jugend haben sich wirklich gut entwickelt und eingebracht“, lobt Albersinger. „So müssen sie weitermachen.“

Darüber hinaus hat der 56-Jährige seine Startelf und seine Top-Joker für den Auftakt in die Rückrunde langsam, aber sicher im Kopf. „Man sieht in allen Einheiten, wer gut trainiert, wer Rückstände aufzuholen hat oder wer sich aufdrängt“, sagt Albersinger. „Ich habe 16 bis 18 Spieler zur Verfügung, was eine sehr gute Basis ist – die Startelf kristallisiert sich langsam heraus.“

TuS Holzkirchen: Vorbereitung auf Landesliga-Fortführung nimmt ein positives Ende

Eines dürfte klar sein: Spieler wie Alex Zetterer, Beni Gulielmo und Korkor stellen nach wie vor die Stützen des Teams dar, besonders solange Zeisel, Drum und Franz Fischer noch fehlen. Die Marschrichtung, die die Mannschaft in den vergangenen Wochen vorgegeben haben, scheint zu stimmen, wie Albersinger erklärt: „Wir haben die ganzen Ausfälle in den Spielen sehr gut kompensieren können – wie gegen Ismaning, wo wir 0:3 verloren haben, aber richtig gut im Spiel waren. Da habe ich Laufbereitschaft, taktische Disziplin und spielerische Leichtigkeit gesehen.“

Der Coach hat mit seinen Mannen viel gesprochen und an Details gearbeitet, wobei die Partie beim TuS Geretsried einen guten Schlusspunkt für die Vorbereitung darstellte. „Das war ein enges, umkämpftes Spiel, bei dem wir uns gut präsentiert haben – das Ergebnis ist zweitrangig.“

Die große Herausforderung für den TuS lautet nun, die gute Form mit in den Landesliga-Alltag zu nehmen. Nur zu gut wissen Spieler und Trainer, dass man sich von einer guten Vorbereitung nichts kaufen kann. Beim Punktspiel-Anpfiff ist die Intensität eine andere. „Wir sind jetzt enger zusammengerückt und müssen versuchen, diese Mentalität in jedem Duell zu zeigen“, erwartet Albersinger. Dass dies mehr Zuschauer sehen können, sollte zusätzlich motivieren. Seit 17. Februar gilt für Spieler die 3G-Regel und für Zuschauer 2G. Albersinger: „Das ist ein richtiger Schritt zurück zu mehr Normalität.“ (Hans Spiegler)