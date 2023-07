Wilder Saison-Auftakt für TuS Holzkirchen

Torschützen unter sich: Pirmin Lindner (l.) erzielte das 0:1 und war auch an der Entstehung des Elfmeters beteiligt, den Christopher Korkor zum 0:2 verwandelte. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen gewinnt ein kurioses Spiel mit vielen Aufregern in Forstinning mit 4:1.

Forstinning – Der Auftakt des TuS Holzkirchen in die neue Landesliga-Saison hatte alles. Wirklich alles. Fünf Tore, drei Elfmeter und obendrein: zwei rote Karten – jeweils eine pro Seite. Am Ende dürfte das die Grün-Weißen freilich wenig gestört haben, schließlich siegten die TuS-Kicker nach einer überzeugenden Leistung klar mit 4:1 beim VfB Forstinning.

„Unsere Einstellung, unsere Leidenschaft und unser Teamgeist haben heute wunderbar gepasst“, freut sich Holzkirchens Coach Sven Teichmann. „Vielleicht hätten wir sogar noch das eine oder andere Tor mehr machen können, dann wäre es zumindest für mich als Trainer etwas ruhiger gewesen.“ Dabei konnte der Holzkirchner Übungsleiter beinahe die gleiche Startelf wie bei der Generalprobe vor einer Woche gegen Oberweikertshofen aufbieten. Einzig Lukas Krepek rückte für Florian Mayer wieder in die Startelf. Das bedeutete auch: Der erst kürzlich wiedergenesene Kapitän Benedikt Zeisel nahm auf der Bank Platz, sein Vertreter Lars Lewerenz stand zwischen den Pfosten.

Unterdessen verlief die Anfangsphase noch nicht so recht nach dem Gusto des TuS-Trainers. „Da waren wir nicht so mutig“, findet Teichmann. Danach sei es besser geworden. Insbesondere: das Anlaufverhalten. Die TuS-Kicker kamen zu Chancen, doch bis zur Führung mussten sie sich noch ein wenig gedulden. In der 37. Minute erkämpfte sich Holzkirchens Drilon Shukaj fulminant den Ball im Gegenpressing, trieb die Kugel über außen und flankte anschließend maßgenau auf den freistehenden Pirmin Lindner im Zentrum. Lindner nahm den Ball runter und bugsierte das Leder unter die Querlatte.

„Für Pirmin hat es mich riesig gefreut“, sagt Teichmann. Kurz darauf dürfte seine Freude noch größer gewesen sein. Dann nämlich, als sich Jakob Gerg unnachahmlich in den Strafraum durchtankte und er anschließend auf Lindner flankte. Dessen Kopfball konnte Forstinnings Max Attenberger nur noch mit den Händen klären. Die Folge: Rot für Attenberger und Elfmeter für den TuS. Den verwandelte Holzkirchens Christopher Korkor sicher flach ins linke Eck zur komfortablen 2:0-Führung. Danach war Pause. Durchschnaufen? Keineswegs. Denn: Holzkirchens Dino Burkic holte seinen Gegenspieler rüde von den Beinen. Auch der Neuzugang vom TSV Dachau musste sofort zum Duschen. „Das war eine doofe rote Karte“, betont Teichmann. „Da war er nicht clever genug.“

Clever waren aber dafür seine Schützlinge bei zehn gegen zehn in der zweiten Halbzeit. „Wir waren zwar nicht mehr so aktiv“, moniert Teichmann, fügt aber an: „Wir haben sehr, sehr gut verteidigt.“ Obendrein sorgte der TuS durch zwei weitere Treffer für klare Verhältnisse. Zunächst verwandelte Holzkirchens Alexander Zetterer einen Foulelfmeter zum 3:0 (50.), Jakob Gerg war zuvor im Strafraum gelegt worden, ehe der eingewechselte Stefan Hofinger in der Schlussminute mit dem Treffer zum 4:1 alles klar machte. Dazwischen konnte Forstinning durch Mohamad Awata auf 1:3 verkürzen – ebenfalls per Strafstoß. Den dritten an diesem wilden Samstagnachmittag.

Er konnte den ebenso klaren wie überzeugenden Auftakterfolg der Grün-Weißen aber nicht mehr gefährden. Auf den TuS Holzkirchen warten jetzt durchaus stressige Tage. Am Dienstag um 19 Uhr steht bereits das Heimspiel gegen den FC Sportfreunde Schwaig auf dem Programm.

Vfb Forstinning - TuS Holzkirchen 1:4 (0:2)

TuS Holzkirchen: Lewerenz - Keskin, Zetterer, Schröter (81. Haunolder), Korkor, Burkic, J. Gerg (76. Mayer), A. Bauer (81. Hofinger), Lindner (71. Suheil Amadodin), Shukaj, Krepek.

Tore: 0:1 Lindner (37.), 0:2 Korkor (44./Handelfmeter), 0:3 Zetterer (50./Foulelfmeter), 1:3 Awata (56.), 1:4 Hofinger (90.).

Gelbe Karten: Hirt, Sillah - Krepek, Lindner, Mayer.

Rote Karten: Attenberger (Forstinnig/43.), Burkic (Holzkirchen/47.).

Schiedsrichter: Michael Sperger.