TuS Holzkirchen: Stimmung mitnehmen und trotzdem leiden

Steht zum Auftakt im Tor: Lars Lewerenz (r.) hat es sich laut Trainer Sven Teichmann verdient, den zuletzt an der Leiste verletzten Benedikt Zeisel zu vertreten. © Stefan Schweihofer

Der TuS Holzkirchen ist zum Auftakt der neuen Landesliga-Saison zu Gast in Forstinning. Lars Lewerenz vertritt Benedikt Zeisel im Tor.

Holzkirchen – Jetzt wird es ernst für den TuS Holzkirchen. An diesem Samstag um 14 Uhr starten die Grün-Weißen nach der Vorbereitungsphase in die neue Saison der Landesliga Südost. Der Gegner: der VfB Forstinning. „Ich freue mich tierisch darauf“, sagt TuS-Coach Sven Teichmann. „Es ist eine super Stimmung in der Mannschaft.“ Diese angenehme Atmosphäre gründet nicht zuletzt in den jüngsten Testspielergebnissen: zwei Siege gegen zwei Gegner aus der Landesliga Südwest (Olching und Oberweikertshofen).

„Wir sind gut vorbereitet“, stellt Teichmann fest. „Zudem wissen wir, was wir können und was wir aber auch nicht können. Wir möchten das Spiel in Forstinning gewinnen.“ Der Holzkirchner Übungsleiter erwartet aber, dass seine Truppe leiden muss. „Es dürfte eine sehr intensive Partie werden“, meint er und fügt an: „Wir dürfen uns auf dem fremden Platz nicht einschüchtern lassen und müssen unsere Zweikämpfe gewinnen.“

Das wird aber ohne Leander Haunolder passieren. Der Holzkirchner Mittelfeldmann ist erst kürzlich aus dem Urlaub zurückgekehrt und hat noch Trainingsrückstand. Franz Mittermaier fällt mit Knieproblemen aus. Ob der angeschlagene Neuzugang Veedant Nag zur Verfügung steht, dürfte sich kurz vor dem Anpfiff entscheiden.

Dagegen ist der Heilungsverlauf von Stammkeeper Benedikt Zeisel nach seiner Leistenverletzung durchaus erfreulich. „Er hat die Woche voll trainiert“, berichtet Teichmann. Trotzdem wird sein Vertreter Lars Lewerenz am Samstag zwischen den Pfosten stehen. „Er hat sich das durch die Vorbereitung verdient“, betont Holzkirchens Trainer.

Vor Lewerenz soll die Defensive sicher stehen. „Wir haben größere Veränderungen am Kader vorgenommen und ein komplett neues Trainerteam“, erzählt Holzkirchens Abteilungsleiter Thomas Zetterer. „Da ist klar, dass sich das erst einmal finden muss.“ Ein Dreier zum Auftakt am Samstag dürfte diese Entwicklung mit Sicherheit erleichtern. (mm)

Zum Spiel:

VfB Forstinning – TuS Holzkirchen

Samstag 14 Uhr, Sportpark Forstinning

Es fehlen: Haunolder, Mittermaier.