TuS Holzkirchen muss beim FC Unterföhring bestehen – Albersinger fordert Kaltschnäuzigkeit

Von: Sebastian Schuch

Einiges an Arbeit dürfte auf Lukas Krepek (l.) zukommen. Leander Haunolder (r.) fehlt erkrankt. © Max Kalup

Die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen stehen vor einem schweren Auswärtsspiel: Sie müssen beim FC Unterföhring bestehen.

Holzkirchen – Es geht Schlag auf Schlag bei den Landesliga-Fußballern des TuS Holzkirchen. Nach dem 3:1-Erfolg in Brunnthal am Dienstag wartet bereits am Freitag das nächste Spiel: auswärts beim FC Unterföhring.

Den Spielort zugrunde gelegt, könnten sich die Holzkirchner Fans fast schon auf einen Erfolg einstellen. Denn in den drei Duellen seit Joe Albersinger als TuS-Trainer übernommen hat, gewann stets die Auswärtsmannschaft. „Ich bin bereit“, sagt der 57-Jährige deshalb angesprochen auf die Siegchancen. Er warnt aber vor dem Gegner: „Sie sind eine erfahrene, abgezockte, spielerisch und technisch starke Landesliga-Mannschaft.“ Die am Dienstag 2:1 beim Tabellenführer Bruckmühl gewann und sich vielleicht sogar noch ins Aufstiegsrennen einschalten könnte.

Die Tabellensituation des Gegners interessiert Albersinger aber nicht. „Wir müssen auf uns schauen, unsere Punkte holen und Spiele gewinnen.“ Platz zehn klingt zwar gut, der Vorsprung auf die Abstiegsrelegation beträgt allerdings nur einen Zähler. „Wir haben einige Punkte liegen lassen“, blickt der TuS-Trainer noch einmal auf die vergangenen Wochen zurück, als die Leistung oft stimmte, die Ausbeute aber nicht. „Wir müssen unsere Fähigkeiten auf den Platz bekommen“, betont Albersinger. Dann kann es mit einem Punktgewinn klappen.

An erste Halbzeit des Hinspiels anknüpfen

Einen Ansatz, wie das gelingen kann, sieht er in der ersten Halbzeit des Hinspiels, die er im Anschluss als beste der Saison bezeichnet hatte. Mit dem Makel der Torlosigkeit trotz guter Chancen, sodass Unterföhring am Ende mit 2:0 gewann. „Wir müssen aus unseren Torchancen auch Tore machen“, sagt Albersinger deshalb. Das immerhin gelang in Brunnthal dreifach, wenngleich die Holzkirchner noch immer einige Hochkaräter liegen ließen. „Wir werden nicht so viele Chancen haben wir gegen Brunnthal“, prophezeit Albersinger und fordert eine größere Kaltschnäuzigkeit seiner Spieler. Denn Chancen hatten der TuS in diesem Jahr in jedem Spiel genug. Nur an der Verwertung haperte es hier und da.

Gleichzeitig wird auch die Defensive vermehrt gefordert sein. „Wichtig ist, dass wir ihre Stärken im spielerischen Bereich egalisieren und gut dagegenhalten.“ Auch hier ist Brunnthal ein gutes Beispiel: Aus dem Spiel ließen die Holzkirchner dank einer geschlossenen Verteidigung eigentlich keine gefährliche Situation zu.

Nicht mit nach Unterföhring reisen wird neben Lars Doppler (Lauftraining) auch Leander Haunolder, der schon am Dienstag kurzfristig erkrankt ausgefallen war. Bei Sean Erten geht Albersinger davon aus, dass er fit ist und in den Kader zurückkehrt. ses

Zum Spiel

Freitag, 19.30 Uhr, Sportanlage Unterföhring,

Es fehlen: Doppler, Haunolder.

Schiedsrichter: Lukas Schregle.