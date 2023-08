TuS Holzkirchen nach der Heimpleite: Trainer Teichmann geht auf Fehlersuche

Chancen besser nutzen: Sven Teichmann, neuer Trainer des TuS Holzkirchen, sieht kein systematisches Problem bei der Spielweise seiner Landesliga-Mannschaft, sondern „individuelle Fehler“. © Thomas Plettenberg

Es ist keine einfache Situation, in der sich der Landesligist TuS Holzkirchen derzeit befindet. Seit sieben Spielen warten die Grün-Weißen auf einen Sieg – vergeblich.

Geholt hat die erste Mannschaft nur zwei Unentschieden. Noch dazu setzte es am vergangenen Freitag eine empfindliche 1:4-Heimpleite gegen Eggenfelden. In der aktuellen Folge des Waldbeißers, dem Lokalsport-Podcast der Heimatzeitung, ist TuS-Trainer Sven Teichmann zu Gast. Der ehemalige Zweitliga-Profi, der erst heuer als Trainer zum TuS gestoßen ist, spricht darin über...

... die Gründe für den Fehlstart:

„Es ist derzeit leider unser Manko, dass wir Standards oder andere einfache Situationen nicht klar lösen, sondern ein bisschen schülerhaft agieren. Die fußballerische Entwicklung, die ich jeden Tag im Training sehe, ist in meinen Augen trotzdem sehr positiv. Schön und gut, dass wir immer über die positive Entwicklung reden, aber am Ende muss jetzt auch mal was Zählbares herauskommen. Wir haben es ja schon bewiesen, dass wir gut Fußball spielen können. Gerade in zwei Heimspielen müssen wir eigentlich als Sieger vom Platz gehen, und ich finde auch, dass wir in keinem Spiel unterlegen waren. Aber wenn man die Partie am Freitag ansieht: Da sind es drei Standardsituationen, die wir nicht gut verteidigen.“

... eine mögliche Abkehr vom offensiven Spielstil der Mannschaft:

„Die Tore, die wir bekommen, das hat nichts mit dem System zu tun. Unsere Gegentore passieren größtenteils durch individuelle Fehler. Das müssen wir abstellen. Auch wenn wir junge Spieler haben, die lernen müssen. Wenn wir das abstellen und unsere Chancen, die wir uns herausspielen, besser nutzen, dann wird irgendwann das Pendel auf unsere Seite ausschlagen. Wir sind nie schlechter, aber wir machen individuelle Fehler.

... fehlende Qualität in der Defensive:

„Das hat nichts mit der Defensive zu tun. Wir greifen alle miteinander an und verteidigen alle zusammen. Das haben wir in dieser Saison auch schon bewiesen. Wenn alle gegen den Ball vernünftig arbeiten, dann stehen wir auch gut. Wenn man den Ball in manchen Situationen nicht löscht und versucht, herauszuspielen, passieren eben Fehler, die man vielleicht als junger Spieler noch macht.

... den Umgang mit den zahlreichen Nackenschlägen:

„Bei mir dauert es schon lange, bis ich so etwas verarbeitet habe. Aber ich bin kein Trainer, der dann auf die Mannschaft draufhaut. Ich sehe ja, wie wir uns Chancen erarbeiten und gut Fußball spielen. Es fehlt uns aber ein wenig an der Cleverness. Aber ich sehe die Entwicklung und dass die Jungs Vollgas geben.“