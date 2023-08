TuS Holzkirchen: 1:4-Niederlage gegen SSV Eggenfelden - „Zu nett und naiv verteidigt“

Vom Gegner überrascht: Der TuS Holzkirchen musste immer wieder beim Ballbesitz der Gäste aus Eggenfelden (weiß) zusehen. Foto: Thomas Plettenberg © Thomas Plettenberg

Vor der Partie hingen dunkle Wolken über der Holzkirchner Haidroad. Und die passten auch nach Spielschluss zur gedrückten Stimmung beim TuS.

Holzkirchen – Nach der 1:4-Heimklatsche gegen den SSV Eggenfelden findet sich das Teichmann-Team endgültig im Keller der Landesliga-Tabelle wieder. Dabei schien die Hoffnung auf den zweiten Saisonsieg nach intensiven Gesprächen unter der Woche noch groß. Doch schon nach einer Viertelstunde machte sich große Ernüchterung auf und um den Platz herum breit. Die bisher alles andere als sturmstarken Gäste führten da bereits 2:0. Zuerst bekamen in der 14. Minute Krepek & Co. den Ball gleich zweimal nicht geklärt und SSV-Stürmer Daniel Ugur hatte keine Mühe, das Leder zum 0:1 im Holzkirchner Kasten unterzubringen. Nur eine Minute später folgte der nächste Aussetzer. Eggenfeldens Nicolas Barth sprang in den ersten Pass nach Wiederanpfiff und schlenzte einen steilen Ball in die aufgerückte TuS-Abwehr. Nico Reitberger erzielte freistehend vor Zeisel das 0:2.

Während sich der TuS von diesem Schock erst einmal erholen musste, grätschten die Gäste weiter hart und sehr konsequent in jede Offensivaktion der Holzkirchner. Überragend dabei Kapitän Raphael Schmidhuber, der seine Abwehr bestens organisierte und damit vor allem Torjäger Christopher Korkor über die gesamten 90 Minuten aus dem Spiel nahm. Die Vorentscheidung fiel bereits in der 26. Minute – wieder war es ein Eckball, den am Ende Thomas Eisenreich mit einem harten Kopfball zum 0:3 hinter Zeisel versenkte.

Trainer Teichmann frustriert

„Das waren dann zwei billige Standards, die wir zu nett und naiv wie eine Schülermannschaft verteidigt haben“, analysiert Trainer Sven Teichmann frustriert die Fehler seines Teams. Auf Holzkirchner Torschüsse warteten die Fans auf der Haid in den ersten 45 Minuten vergebens. Die ersten Wechsel zur zweiten Halbzeit, Drilon Shukaj kam für Leander Haunolder und Seyed Suheil Amadodin für Vedaant Nag, schienen dann Früchte zu tragen. Gleich der erste Schuss von Shukaj landete, leicht abgefälscht, zum 1:3 (49.) im Eggenfelder Netz. Doch leider dauerte auch dieser Stimmungsaufheller keine sechzig Sekunden. Wie schon beim 0:2 passiert das Leder wieder die aufgerückte TuS-Abwehr und Barth überwand Zeisel zum 1:4 (50.).

Man kann dem TuS auf keinen Fall mangelnden Einsatz oder fehlenden Willen vorwerfen. Das beweisen allein die beiden Alutreffer von Burkic (65) und Amadodin 76.) und ein glasklarer Hand-Elfmeter, der nicht gepfiffen wurde. „Uns geht immer noch ein Drum-Ersatz ab, der die vielen jungen Spieler führen könnte“, bedauert Fussball-Chef Thomas Zetterer. „In einem sind sich allerdings Vorstandschaft, Trainer und Spieler einig – das Vertrauen zueinander ist immer noch hundertprozentig und wir wollen in jedem Fall auch zukünftig die Probleme gemeinsam angehen und meistern!“ Von Jörg Wedekind