TUS-Coach Kemal Kilic: „Müssen effektiver werden“

Straffes Programm bis zum 20. März

Von Markus Eham schließen

Der TuS Holzkirchen II startet in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Kreisliga. Trainer Kemal Kilic weiß, wo er ansetzen möchte.

Holzkirchen – Der TuS Holzkirchen II geht sie an, die Mission Klassenerhalt in der Kreisliga. Bereits in der vergangenen Woche bat Coach Kemal Kilic seine Mannen zum Trainingsauftakt auf den Kunstrasen in Oberhaching. In diesen Tagen wird nun aber wieder in Holzkirchen geübt, um fit zu sein, für den Punktspiel-Auftakt am Sonntag, 20. März, gegen den TSV Sauerlach. „Mit dem Training ist es nicht ganz so leicht, schließlich sind einige Spieler viel bei der ersten Mannschaft mit dabei“, sagt Kilic. Unter anderem sind das Kapitän Lukas Krepek oder aber auch Florian Mayer.

Ungeachtet dessen wollen die Grün-Weißen die intensiven Trainingswochen bis zum Auftakt nutzen, um an einigen Problemstellen zu arbeiten. Ganz oben auf der Liste: das Offensivspiel. „Da fehlt mir einfach oft noch das Tempo nach vorne“, erklärt der TuS-Trainer. „Wir müssen deutlich effektiver werden.“

Wadlbeißer: Alle Lokalsport-Podcast-Folgen, u.a. mit Alexander Zetterer und Felix Remuta.

Neuzugänge gab es derweil keine, einzig Marco Stadlbauer kehrt nach längerer Abwesenheit wieder in den Kader zurück. Pünktlich zum Start der Testspiele also. Den Auftakt dazu bildet die Auswärtspartie beim SV Bad Tölz am 12. Februar, ehe am 18. Februar eine besondere Aufgabe wartet: ein Kräftemessen gegen die vereinseigene U19. Eine Woche später steigt dann das Testspiel gegen den FC Rottach-Egern (25. Februar), gefolgt von einem Auftritt gegen den TSV 1860 Rosenheim (27. Februar). Abschließend, ehe es dann wieder richtig ernst wird, treffen die TuS-Kicker auf die DJK Darching (5. März) sowie eine Woche später auf den TSV Bad Wiessee (12. März). Alles, um gut gerüstet zu sein, für die Mission Klassenerhalt. (Markus Eham)