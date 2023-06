TuS Holzkirchen sichert sich Dienste des Kreisliga-Torschützenkönigs

Christopher Schröter wagt den Sprung in die Landesliga. © THOMAS PLETTENBERG

Christopher Schröter wechselt vom RC Real Kreuth nach Holzkirchen. Auch Suheil Amadodin kehrt an alte Wirkungsstätte zurück.

Holzkirchen – Zwar befindet sich der Sportplatz an der Haidstraße in Holzkirchen – abgesehen von den Jugendteams – in der Sommerpause, doch die Planungen für die kommende Saison in der Landesliga schreiten merklich voran. So werden zur Spielzeit 2023/24 Christopher Schröter und Suheil Amadodin das grün-weiße Trikot tragen. „Wir freuen uns sehr auf die beiden“, sagt TuS-Abteilungsleiter Thomas Zetterer. „So sind wir sehr froh, dass sie sich für unseren Weg entschieden haben.“ Dabei ist insbesondere der Karriere-Pfad von Amadodin ein spannender. Der Rechtsaußen war schon einmal (2013/14) bei den Holzkirchnern. Nach zahlreichen Stationen, zuletzt beim Bezirksligisten SV Dornach, pausierte der Kicker. Zudem spielte der 32-Jährige sehr erfolgreich mit dem FC Penzberg Futsal-Bundesliga. „Berufsbedingt war bei ihm Fußball zuletzt nicht möglich“, erklärt Zetterer und fügt an: „Er ist ein ganz feiner Kerl und will es bei uns noch einmal wissen.“

Ähnlich dürfte es sich auch bei Angreifer Schröter verhalten. Er wechselt vom Kreisligisten aus Kreuth zum Team des neuen TuS-Coach Sven Teichmann. „Er kommt ursprünglich aus unserer Jugend und war auch bei Unterhaching im Jugendbereich“, berichtet der Zetterer. „Christopher hat uns in den Trainingseinheiten voll und ganz überzeugt, und wir wollen nun gemeinsam den nächsten Schritt machen.“ In der Kreisliga-Abstiegsrunde schoss Schröter elf Tore in zehn Partien für Kreuth. Am 17. Juni beginnt für den TuS die Vorbereitung.