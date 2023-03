Rückkehr mit einem Fehlstart: Holzkirchen verpatzt Auftakt – Albersinger kritisiert Defensive

Gemeinsam aus den Fehlern lernen: Der TuS Holzkirchen will nun an den Dingen arbeiten, die in Eggenfelden den Sieg gekostet haben. Archi © Thomas Plettenberg

Den Auftakt in das neue Fußballjahr hatte sich der TuS Holzkirchen sicherlich anders vorgestellt.

Holzkirchen – Denn am Samstagnachmittag unterlagen die Grün-Weißen zum Auftakt mit 1:3 und konnten damit ihre fulminante Erfolgsserie aus dem November des Vorjahres mit drei Siegen in Folge nicht fortsetzen.

„Wir hätten heute in jedem Fall etwas mitnehmen müssen“, ärgert sich TuS-Coach Joe Albersinger. „Aber wir haben es Eggenfelden bei den Gegentoren zu leicht gemacht.“

Bereits beim ersten Gegentreffer durch Eggenfeldens Simon Schie nach 17 Minuten sah die TuS-Hintermannschaft alles andere als gut aus. Nach einem folgenschweren Ballverlust im Mittelfeld konnten die Gastgeber von der rechten Seite nahezu unbedrängt flanken, ehe in der Mitte Schie aus kurzer Distanz nach rund einer Viertelstunde zur 1:0-Führung für Eggenfelden einschob.

Besonders bitter auch für Benedikt Zeisel, der zum ersten Mal an diesem Samstagnachmittag hinter sich greifen musste. Obendrein war es sein Premierenauftritt als neuer TuS-Kapitän gewesen. „Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, aber wir sind dann einfach nicht zielstrebig genug“, lautet sein Fazit.

Das änderte sich – trotz eines guten Auftakts bis zum 0:1 – nicht mehr. Dabei zeigten die Grün-Weißen in der Anfangsphase durchaus richtig gute Ansätze. Die TuS-Kicker pressten hoch und kamen auch zu guten Abschlüssen. Die letzte Durchschlagskraft fehlte dann jedoch aber.

Der bisherige Kapitän Maximilian Drum, nun als spielender Co-Trainer aktiv (wir berichteten), stand unterdessen erstmals in dieser Saison von Beginn an auf dem Feld. Nach der Pause versuchten die TuS-Kicker noch mal richtig aufs Tempo zu drücken. „Wir haben sehr viel Aufwand betrieben“, bestätigt Holzkirchens Coach Albersinger. „Aber am Ende nehmen wir nichts mit.“

Nicht zuletzt lag das an den Schwächen in der TuS-Defensive. Kurz nach dem Seitenwechsel gab es Freistoß für Eggenfelden an der linken Strafraumgrenze: Der Ball segelte nach innen, und Eggenfeldens Nicolas Barth vollstreckte zum 2:0. Kurz darauf erhöhte Teamkollege Jakob Reichholf sogar auf 3:0. Nach einer Standardsituation konnten sich die Holzkirchner nicht entscheidend aus der Gefahrenzone befreien, Eggenfelden brach bis zur Grundlinie durch, Reichholf schob in der Mitte dann nahezu unbedrängt ein.

„Wir müssen an den Dingen arbeiten, die uns heute den Sieg gekostet haben“, fordert Albersinger. An der Moral lag es derweil nicht. Im Gegenteil, denn die TuS-Kicker steckten nicht auf und kämpften sich in der Schlussphase sogar noch einmal zurück. „Wir sind dann aber mental nicht in der Lage, die drohende Niederlage abzuwenden“, moniert Zeisel.

Der dann doch noch gelungene Anschlusstreffer von Holzkirchens Christopher Korkor aus der 89. Minute kam letztlich aber zu spät. Eine wunderschöne Kombination der Grün-Weißen vollendete Holzkirchens Lebensversicherung Korkor in der Mitte sicher und schob zum 1:3-Endstand ein.

„Wir haben trotzdem bis zum Schluss nicht aufgegeben“, lobt Albersinger sein Team. Am Ende aber dürfte der Cheftrainer natürlich über diesen Auftakt in das Fußballjahr 2023 in Eggenfelden alles andere als glücklich gewesen sein.

SSV Eggenfelden – TuS Holzkirchen 3:1 (1:0)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Zetterer, Siebler, Korkor, Erten (65. Lechner), Drum, Lindner (65. Siebler), Haunolder, A. Bauer (86. Chauque), Mehring (75. Keskin), Seidl (65. Ziljkic), Krepek.

Tore: 1:0 Schie (17.), 2:0 Barth (52.), 3:0 Reichholf (59.), 3:1 Korkor (89.).

Gelbe Karten: Huber, Ungur, Koskowski, Gordok – Erten, Zetterer, A. Bauer, Drum.

Schiedsrichter: Benedikt Jany.

Zuschauer: 150.