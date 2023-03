TuS Holzkirchen startet in Eggenfelden ins Pflichtspieljahr - Fanbus fährt

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Das Hinspiel gewann der TuS Holzkirchen mit 4:0. © Archiv TP

Ein Fanbus begleitet den TuS Holzkirchen zum Auftakt des Pflichtspieljahres beim SSV Eggenfelden.

Holzkirchen - Mit drei Siegen in Folge und zehn Punkten in vier Spielen gegen Mannschaften aus den Top sechs haben es die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen zum Jahresausklang 2022 noch mal richtig krachen lassen und sich sogar in eine Verfolgerposition um den Aufstieg gebracht. „Da waren wir im Flow und hatten das Selbstverständnis, dass wir nicht als Verlierer vom Platz gehen“, erinnert sich Co-Trainer Maximilian Drum.

In diese gute Form wollen die Holzkirchner auch im neuen Jahr möglichst schnell kommen. Los geht es am Samstag (14.30 Uhr) beim SSV Eggenfelden. Zum Auftakt des Pflichtspieljahres haben die Holzkirchner einen großen Bus organisiert, den auch die Fans für die Fahrt nach Niederbayern nutzen können. Treffpunkt ist Samstag, 10.45 Uhr, an der Haidstraße.

Das Hinspiel in Holzkirchen war mit einem 4:0-Heimsieg eine relativ klare Angelegenheit. Doch Drum warnt davor, das erste Spiel nach etwa viereinhalbmonatiger Winterpause auf die leichte Schulter zu nehmen: „Rasen ist eine ganz andere Hausnummer als Kunstrasen.“ Zudem wisse derzeit keine Mannschaft, wie sie im Vergleich wirklich dasteht. Der 31-Jährige rechnet mit vielen Zweikämpfen. Außerdem werde es auf die zweiten Bälle und Standards ankommen. Einen Vorteil sieht Drum bei den Holzkirchnern: „Die spielerische Komponente ist bei uns stärker als bei Eggenfelden.“ Zudem steht der komplette Kader zur Verfügung. ses