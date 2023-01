TuS Holzkirchen startet in Vorbereitungsspiele - Neuzugang Baumann

Von: Sebastian Schuch

Robin Baumann © Margit Kopp/TuS

Die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen bestreiten ihr erstes Vorbereitungsspiel im Jahr 2023. Mit dabei ist auch ein Neuzugang: Robin Baumann.

Holzkirchen – An diesem Samstag endet für die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen endlich die spielfreie Zeit. Um 12 Uhr sind sie gut einen Monat vor Beginn der Rückrunde beim Südwest-Landesligisten TSV Gilching/Argelsried zum ersten Vorbereitungsspiel des Jahres zu Gast.

Mittwoch vor einer Woche hat Trainer Joe Albersinger seine Mannen nach knapp zwei Monaten Pause wieder zum Training gebeten. „Die ersten Einheiten waren gut, die Jungs ziehen gut mit“, lautet sein erstes Fazit. Auch das Fitnesslevel passt, lobt der 56-Jährige.

Das gilt auch für den bislang einzigen Neuzugang: Robin Baumann möchte sich auf Landesliga-Niveau versuchen. Der 30-Jährige ist in der Region wahrlich kein Unbekannter. Bis 2017 spielte der vielseitige Defensivakteur für die SG Hausham, von 2017 bis vergangenen Sommer für den SV Miesbach. Nach einem halben Jahr als spielender Co-Trainer beim FC Deisenhofen II in der Bezirksliga geht er den nächsten Schritt. „Ein Spieler aus der Region, der viel Erfahrung mitbringt“, weiß auch Albersinger. Baumann belebt den Konkurrenzkampf auf den beiden Außenverteidigerpositionen. Ein halber Neuzugang ist nach der langwierigen Hüftverletzung Stürmer Stefan Lechner, der normal ins Training eingestiegen ist.

Fünf Vorbereitungsspiele

Ansonsten verläuft der Winter bislang ruhig. Neben Bakary Touray (SV Nord München-Lerchenau) läuft Alexander Horstmann studiumsbedingt nicht mehr für die Holzkirchner auf. Zwar halten Abteilungsleiter Adrian Saft und Sportlicher Leiter Thomas Zetterer die Augen und Ohren weiter offen, zwingend nachrüsten wollen und müssen die Holzkirchner aber nicht.

Vielmehr soll der eingeschlagene Weg, junge Spieler an die Landesliga heranzuführen, weiter ausgebaut werden. „Es sind viele U19-Spieler im Training dabei. Das ist wichtiger Teil des Konzepts“, betont Albersinger. Neben Torhüter Alperen Adatepe stehen aus der U19 aktuell auch Kapitän Stefan Hofinger, Franz Mittermeier und Manuel Dietz mit auf dem Trainingsplatz. Pascal Johannisburg wird in Kürze dazustoßen. „Die Chance, dass sie den Sprung in die Landesliga schaffen können, ist groß in Holzkirchen“, verdeutlicht Albersinger.

Die Möglichkeit, sich für den Kader oder die Startelf zu empfehlen, haben die jungen wie arrivierten Spieler bei fünf Testspielen. Am Samstag in Gilching sowie am Dienstag, 31. Januar, um 19.15 Uhr auf dem Miesbacher Kunstrasen gegen die U19/U21 der SpVgg Unterhaching. Nach dem traditionellen Trainingslager am Gardasee (8. bis 12. Februar) geht es noch zur SpVgg Haidhausen (15. Februar/20 Uhr), zur zweiten Mannschaft der Münchner Löwen (18. Februar/15 Uhr) sowie zum SC Oberweikertshofen (25. Februar/14 Uhr). Am 4. März beginnt die Rückrunde mit dem Auswärtsspiel beim SSV Eggenfelden. ses

Mitgliederversammlung

Zur Mitgliederversammlung lädt die Abteilung Fußball des TuS Holzkirchen am Montag, 6. Februar, ein. Ab 19 Uhr stehen in der Alten Post Berichte, Ehrungen und die Neuwahlen der Abteilungsleitung auf der Tagesordnung.