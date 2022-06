TuS Holzkirchen startet mit Remis in Vorbereitung

Von: Sebastian Schuch

Josef Albersinger, Trainer TuS Holzkirchen © Thomas Plettenberg

Der TuS Holzkirchen startet mit einem 1:1 gegen Bayernligisten Kirchanschöring in die Vorbereitung.

Holzkirchen – Die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen sind mit einem Remis in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Das 1:1 beim SV Kirchanschöring, dem Fünften der abgelaufenen Saison in der Bayernliga Süd, darf als erster Fingerzeig gewertet werden – wenngleich es mit der Aussagekraft von frühen Vorbereitungsspielen immer so eine Sache ist.

Als einziger der bisher fünf Neuzugänge stand Bakaray Touray in der Startelf von Trainer Joe Albersinger, in der auch ein überraschender Name auftauchte: Lars Doppler. Der Abwehrspieler stand erstmals seit Sommer 2020 wieder für den TuS auf dem Feld. Außerdem hütete A-Jugend-Keeper Alperen Adatepe in der ersten Hälfte das Tor. Albersinger nutzte das erste Testspiel, sich einen guten Überblick über die Mannschaft zu verschaffen: Bis auf Florian Siebler und Kapitän Maxi Drum spielte kein TuS-Akteur durch. Das Unentschieden sicherte aus Holzkirchner Sicht Youngster Noah Gumberger mit seinem Treffer in der 87. Minute. Kirchanschöring war in der ersten Hälfte durch Dominik Buxmann in Führung gegangen.

Als Nächstes wartet am Mittwoch, 29. Juni, das zweite Testspiel auf die Holzkirchner, um 19 Uhr ist Anpfiff beim Ligakontrahenten SV Pullach, bevor am Sonntag, 3. Juli, um 12 Uhr Südwest-Landesligist Gilching zum ersten Vorbereitungsmatch an die Haidstraße kommt. ses