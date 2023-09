TuS Holzkirchen empfängt Pullach: „Wir haben uns einen Plan überlegt“

Gespannt, ob’s klappt: TuS Coach Sven Teichmann (r.) und Co-Trainer Volker Bockhorni. © tp

Der TuS Holzkirchen will aus dem Spiel gegen Pullach einen Punkt mitnehmen. Zu verlieren gibt‘s für den Landesligisten wenig - was die Lockerheit zurückbringen könnte.

Holzkirchen – Die Situation beim TuS Holzkirchen ist ganz gewiss keine einfache. Nur fünf Punkte holten die Holzkirchner in ihren neun bisherigen Partien. Seit dem ersten Spieltag warten die TuS-Kicker auf einen Sieg – macht aktuell den vorletzten Tabellenplatz. Nun kommt am Samstag die nächste schwere Aufgabe auf die Grün-Weißen zu: Sie empfangen den hochdekorierten SV Pullach an der heimischen Haidstraße (Anstoß: 14 Uhr).

Holzkirchens Trainer Sven Teichmann lobt mit Blick auf die Gäste aus dem Isartal: „Das ist für mich der absolute Topfavorit.“ Dabei geriet der Pullacher Motor zuletzt ein wenig ins Stocken. Drei teils sehr unglückliche Niederlagen in Serie – allesamt mit nur einem Tor Unterschied – bremsten die hohen Ambitionen. Zuletzt unterlag der SVP zu Hause dem VfB Forstinning mit 0:1. „Ich habe mir das Spiel angesehen“, verrät TuS-Coach Teichmann. „Es ist für Pullach sehr bitter, so eine Partie so zu verlieren.“ Sie seien nämlich klar die bessere Mannschaft gewesen.

„Fußballerisch starke“ Gäste erwartet

Nicht zuletzt deswegen ist der Respekt vor Pullach riesengroß. „Die sind fußballerisch sehr stark“, erklärt Teichmann. „Wenn man ihnen Räume gibt, dann ist Pullach sehr gefährlich.“ Insbesondere auch der Ex-Holzkirchner Gilbert Diep. Sieben Mal traf der Angreifer, der in der Saison 2018/19 auch für ein Jahr an der Haidstraße auflief, bislang in dieser Spielzeit. „Er braucht nicht viele Chancen“, weiß Teichmann. „Es ist eine Topmannschaft, aber wir haben uns einen Plan überlegt. Mal sehen, ob er aufgeht“, sagt der Trainer.

Fokussiert: Die Spieler, hier Lukas Krepek (l.) und Yasin Keskin, haben intensives Training hinter sich. © tp

Nicht Teil dieses Matchplans wird definitiv Mittelfeldmotor Jakob Gerg sein. Er fällt mit einem Mittelfußbruch wochenlang aus. Die gute Nachricht dennoch: „ Er muss nicht – wie anfangs befürchtet– operiert werden“, erklärt Teichmann. Das bedeutet für den Neuzugang aus Lenggries erst einmal, einen Spezialschuh zu tragen, eventuell ist dann in einigen Wochen ein Comeback möglich. Gleiches gilt für Christopher Korkor. Dessen Oberschenkelverhärtung entpuppte sich letztlich als Muskelfaserriss.

„Da ist für Samstag das Risiko zu hoch“, stellt Holzkirchens Trainer klar. Zudem fehlte Drilon Shukaj während der Woche erkrankt. Ob es für einen Einsatz gegen Pullach reicht, dürfte sich erst kurzfristig entscheiden. Dafür ist Florian Mayer wieder fit, und Rames Mhadhbi ist aus dem Urlaub zurückgekehrt.

Derweil war der Holzkirchner Coach mit der Trainingswoche zufrieden. „Sie waren super fokussiert“, betont er. Obendrein habe er eine gewisse Lockerheit verspürt. „Wir haben in diesem Spiel nichts zu verlieren. Wenn wir da einen Punkt holen, bin ich sehr zufrieden“, meint Teichmann. Es wäre das erste kleine Erfolgserlebnis nach zuletzt drei bitteren Pleiten in Folge. meh

TuS Holzkirchen – SV Pullach

Samstag, 14 Uhr, Sportplatz an der Haidstraße.

Es fehlen: Mittermaier, L. Gerg, J. Gerg, Korkor (alle verletzt).