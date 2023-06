TuS Holzkirchen will Ausrufezeichen gegen Haching setzen: „Zeigen, dass wir ein Team sind“

Haching-Tage

Von Redaktion Miesbach schließen

Es dürfte das erste große Highlight der neuen Saison 2023/24 für den TuS Holzkirchen sein. Denn am kommenden Wochenende stehen die „Haching-Tage“ an der Holzkirchner Haidstraße auf dem Programm.

Holzkirchen – Die SpVgg Unterhaching ist mit mehreren Teams zu Besuch. Der Höhepunkt ist dabei am Sonntagnachmittag mit der Partie zwischen der Landesliga-Vertretung und dem frisch gebackenen Drittliga-Aufsteiger aus dem Münchner Süden.

„Es wird für alle neuen Spieler ein Highlight sein“, betont TuS-Abteilungsleiter Thomas Zetterer. „Wir haben eigens dafür ein großes Organisationsteam gegründet, um dieses große Event stemmen zu können.“

Derweil wartet auf die Zuschauer am Sonntag ab 11 Uhr eine Partie zwischen der Holzkirchner U17 und Hachings U16. Anschließend tritt die U15 der Grün-Weißen gegen Unterhachings U12 an. Und unmittelbar vor dem Spiel der beiden A-Teams trifft Holzkirchens U11 auf Hachings U10.

„Wir haben einige Attraktionen geplant, wie etwa einer Hüpfburg und Torwartschießen“, sagt Zetterer weiter. Er freue sich auf zahlreiche Zuschauer. „Ich hoffe, dass die Menschen sehen, dass es sich wieder lohnt, zu Holzkirchen an den Fußballplatz zu kommen.“

Sportlich ist es für das Landesliga-Team aber auch alles andere als uninteressant. Nach einer ersten kräftezehrenden Trainingswoche wartet auf die Elf des neuen Coachs Sven Teichmann ein erster großer Test. „Wir haben in den ersten Einheiten das Anlaufen gegen den Ball forciert“, verrät Teichmann. Das seien Elemente, die er nun am Sonntagnachmittag sehen möchte. „Die Spieler ziehen bisher wunderbar mit, und wir wollen bereits gegen Unterhaching zeigen, dass wir ein Team sind.“

Dennoch dürfte es für einige Akteure noch einmal ein ganz besonderer Auftritt sein. Schließlich erhalten Maximilian Drum (einst selbst bei Unterhaching) und der langjährige TuS-Angreifer Sean Erten gegen die SpVgg Unterhaching ihr verdientes Abschiedsspiel. Die beiden hatten nach dem geglückten Klassenerhalt ihre aktive Karriere beendet. Obendrein werden mit Charles Chauque, Anes Ziljkic (wechselt zum TSV Grünwald), Stefan Lechner und Alexander Mehring gleich vier weitere Akteure den TuS Holzkirchen verabschiedet.

Unterdessen ist es für Unterhachings Präsident Manfred Schwabl auch eine Heimkehr. Für den Holzkirchner ist es gewissermaßen eine Partie direkt vor der eigenen Haustür. „Es ist schon super für uns, dass er da zugesagt hat“, sagt Zetterer und fügt an: „Durch Hachings Aufstieg in die Dritte Liga ist das Ganze in jedem Fall umso interessanter.“