TuS Holzkirchen holt Professor Jürgen Schlegel als Sportlichen Leiter für die Jugend

Jürgen Schlegel wird neuer Sportlicher Leiter beim TuS Holzkirchen. © TuS

Dem TuS Holzkirchen ist ein Coup gelungen. Der Landesligist holt Jürgen Schlegel ins Boot. Der 65-Jährige ist Professor für Sportmedizin an der TU München.

Holzkirchen – Über einen hochkarätigen Neuzugang für die Nachwuchsarbeit der Fußballer freut sich Jugendvorstand Basti Gritschneder beim TuS Holzkirchen. Jürgen Schlegel wird ihn ab sofort als Sportlicher Leiter für die Jugend unterstützen. Der 65-jährige Professor für Sportmedizin an der TU München und Ex-Nachwuchstrainer bei der SpVgg Unterhaching ist kein Unbekannter in Holzkirchen.

Etliche Jahre war er Trainer der C- und B-Jugend und begründete mit seinen damaligen Schützlingen den „Green-Devils-Spirit“. Dabei führte Schlegel die jungen Fußballer nicht nur zu sportlichen Erfolgen und Titeln auf dem Platz – einige von ihnen setzen aktuell im Holzkirchner Herren-Bereich Akzente. Mit professioneller Leistungsdiagnostik und ergänzenden Trainings-Neuheiten wie Yoga setzte er auch Akzente für moderne Trainingsarbeit. Sein Steckenpferd sei Torwarttraining, so Gritschneder, der unter Schlegel die Übungseinheiten für Jugend-Keeper ausbauen möchte. So wolle man ein Magnet im regionalen Nachwuchsfußball sein. (sie)