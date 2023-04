TuS Holzkirchen unterliegt gegen Eintracht Karlsfeld mit 0:4

Verfahrene Situation: Christopher Korkor (in Grün), umringt von Eintracht-Spielern, tat sich bei seinem Startelf-Comeback schwer. Nach dem 0:1 war beim TuS die Luft raus. Den Gärtner im Hintergrund berührte das nicht. © Christian Scholle

Es ist eine Niederlage, die wehtut. Richtig weh. Mit 0:4 musste sich der TuS Holzkirchen am Samstagnachmittag an der heimischen Haidstraße dem TSV Eintracht Karlsfeld geschlagen geben. Und es ist mehr als eine krachende Pleite: Denn der TuS rutscht erstmals seit langer Zeit wieder auf einen Abstiegsrelegationsplatz.

Holzkirchen – „Wir haben trotz einer guten ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte viel zu wenig gebracht“, resümiert TuS-Coach Joe Albersinger. „Darüber müssen wir sprechen.“ Viel Zeit bleibt den TuS-Kickern für diese Gespräche in jedem Fall nicht. Denn: Es geht Schlag auf Schlag. Am Dienstag wartet bereits das Nachholspiel auswärts beim TSV Brunnthal.

Gegen Karlsfeld gab es indes einige Veränderungen in der Formation der Grün-Weißen. So stand einerseits das heiß ersehnte Startelf-Comeback von Angreifer Christopher Korkor auf dem Programm. Zudem begann Pirmin Lindner. Dafür nahmen Yasin Keskin und Anes Ziljkic zunächst einmal auf der Bank Platz. „Chris hat erstmals wieder 90 Minuten durchgespielt“, sagt Albersinger. Bei ihm hätte es ganz gut ausgesehen. „Aber man merkt schon, dass er noch nicht bei 100 Prozent ist.“

Dabei ließ sich die Anfangsphase von ihm und seinen Teamkollegen eigentlich ganz gut an. „Jedes Spiel hat irgendwie seine eigene Geschichte“, sagt Albersinger. Eigentlich hätte seine Truppe in der Anfangsviertelstunde bereits 2:0 führen können. „Da hatten wir drei 100-prozentige Chancen“, meint der TuS-Übungsleiter. Zunächst kam Lindner zu einem gefährlichen Abschluss. Wenig später prüfte Teamkollege Alexander Zetterer den gegnerischen Keeper mit einem wuchtigen Kopfball. Kurz darauf blieb Korkor ohne Glück im Abschluss. „Wir waren richtig gut im Spiel“, findet auch TuS-Kapitän Benedikt Zeisel. „Dann kam das 0:1 eigentlich wie aus dem Nichts.“

Ein mustergültiger Angriff über die rechte Holzkirchner Abwehrseite, Karlsfelds Leon Ritter nutzte die kurze Verwirrung in der TuS-Hintermannschaft und schob nach 25 Minuten zum 1:0 für die Gäste ein. „Das war ihre erste Torchance“, ärgert sich Albersinger.

Seine Schützlinge wirkten allerdings merklich geschockt. „Es war ein richtiger Nackenschlag, den du nicht so einfach wegsteckst“, sagt der TuS-Coach. Schlussmann Zeisel fügt an: „Man muss ehrlich sagen, dass danach bei uns eigentlich nichts mehr ging.“ Zwar versuchten sich die Grün-Weißen im zweiten Durchgang noch einmal aufzubäumen, aber ohne Erfolg. Karlsfelds Christoph Traub tauchte in der 56. Minute allein vor Zeisel auf und schob zum 2:0 ein.

„Karlsfeld ist eine eingespielte und clevere Mannschaft“, weiß Albersinger. Sie hätten es gerade im Anschluss überaus abgeklärt gestaltet. Als Traub zehn Minuten vor dem Ende seinen Doppelpack zum 3:0 perfekt machte, war das mehr als eine Vorentscheidung. Sein Teamkollege Dominik Schäffer machte wenig später mit dem Treffer zum 4:0 alles klar. Nicht nur er fügte damit den TuS-Kickern eine empfindliche Pleite zu, die die Holzkirchner auf Tabellenplatz 15 abrutschen lässt. Und damit seit langem wieder in die Abstiegszone.

TuS Holzkirchen – Eintracht Karlsfeld 0:4 (0:1)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Zetterer, Siebler (56. Ziljkic), Lechner (70. Mayer), Korkor, Drum, Haunolder, A. Bauer (56. Chauque), Lindner (74. Mehring), Seidl (56. Keskin), Krepek.

Tore: 0:1 Ritter (25.), 0:2/0:3 Traub (56., 80.), 0:4 Schäffer (82.).

Schiedsrichter: Benjamin Senger.

Zuschauer: 120.

Gelbe Karten: Lindner, Korkor, Seidl, Haunolder - Schäffer, Eicher, Schaeffer, Ettenberger.