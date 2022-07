TuS Holzkirchen verliert beim MTV Berg

Viertes Vorbereitungsspiel

Von Sebastian Schuch schließen

Dritte Niederlage im vierten Vorbereitungsspiel: Beim TuS Holzkirchen ist noch etwas Sand im Getriebe.

Holzkirchen – Der TuS Holzkirchen wartet in der Vorbereitung auf die kommende Woche (16. Juli) beginnende Saison in der Landesliga Südost weiter auf den ersten Sieg. Am Donnerstag verlor die Mannschaft von Trainer Joe Albersinger beim Süd-Bezirksligisten MTV Berg mit 1:3.

„Das war keine gute Leistung, damit können wir nicht zufrieden sein“, fasst Albersinger die dritte Niederlage in Folge zusammen. „Man sieht, dass wir noch viel zu tun haben.“ Zwar gebe es auch einzelne positive Szenen oder Aspekte, aber insgesamt ist der Trainer nicht glücklich mit dem Auftritt. „Es geht auch um Spielzeit, darum, sich zu empfehlen“, nimmt der 56-Jährige sein Team in die Pflicht. Ein Lichtblick ist da noch Noah Gumberger, der den einzigen Treffer der Holzkirchner erzielte.

Trotz der Niederlage gibt es gute Nachrichten zu vermelden: Abwehrspieler Alex Zetterer gab nach seinem Innenbandriss im Knie mit Kreuzbandanriss Mitte März sein Comeback für die Grün-Weißen. „Da sind wir auf einem ordentlichen Weg. Er hat in der Vorbereitung viel mitgemacht“, berichtet Albersinger über den 25-Jährigen. Zudem gaben die Neuzugänge Charles Chaque (SV Planegg-Krailing) und Anes Zilijkic (SV Heimstetten) sowie Vincents Sule aus der eigenen Jugend ihr Debüt.

An diesem Samstag wartet der abschließende Härtetest: Um 17 Uhr ist Süd-Bezirksligist BCF Wolfratshausen zu Gast an der Haidstraße. Eine Chance für alle, es besser zu machen. ses