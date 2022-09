TuS Holzkirchen will auswärts endlich die Leistung auf den Platz bringen

Von: Sebastian Schuch

Eine geschlossene Mannschaftsleistung ist die Grundlage für den Erfolg des TuS Holzkirchen. © Christian Scholle

Schon an Donnerstag sind die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen im Einsatz. Beim SE Freising peilt die Mannschaft den ersten Auswärtssieg der Saison an.

Holzkirchen – Wohin geht die Reise der Fußballer des TuS Holzkirchen in der Landesligasaison 2022/23? Diese Frage lässt sich auch nach acht Spieltagen nicht annähernd beantworten. Zu ausgeglichen ist die Spielklasse bislang. Entsprechend eng dürfte auch das heutige Auswärtsspiel beim SE Freising werden, die in der Tabelle zwar fünf Plätze hinter den Holzkirchnern liegt, aber nur einen Punkt weniger auf dem Konto hat. „Jeder kann gegen jeden gewinnen – oder verlieren. Das ist vor jedem Spiel die Ausgangsposition“, weiß TuS-Trainer Joe Albersinger.

Stichwort Ausgangsposition: Die scheint sich beim TuS – gefühlt – zwischen Heim- und Auswärtsspielen zu verändern. Zehn der elf Punkte holten die Holzkirchner an der heimischen Haidstraße. Das weiß freilich auch der Trainer. „Es fehlt das klare Auftreten im Defensivverhalten. Tore zu erzielen, haben wir dem Gegner in Auswärtsspielen bisher sehr leicht gemacht“, beschreibt der 56-Jährige. Elf Gegentore auf fremden Platz belegen das.

Gerade der 2:1-Heimsieg gegen den SB Traunstein hat gezeigt, dass die Holzkirchner aus einer guten defensiven Grundordnung heraus spielen und mit dem Angriffspressing ihre Akzente setzten können. „Daran gilt es in Freising anzuknüpfen“, sagt Albersinger. „So wie die Woche mit zwei Trainingseinheiten gelaufen ist, habe ich den Eindruck, dass die Mannschaft sehr motiviert ist und unbedingt was holen möchte.“ Idealerweise den ersten Auswärtssieg der Saison.

Freising stellt besten Angriff - und schlechteste Abwehr

Mit der Eintracht trifft der TuS auf eine Mannschaft der Extreme: Freising stellt mit 21 Treffern nicht nur den besten Angriff, sondern mit 23 Gegentoren auch die schlechteste Abwehr. Ein 8:2-Erfolg beim SV Pullach ist der bislang höchste dieser Landesligasaison. Für Freising war es der erste von drei Siegen in den vergangenen vier Partien, mit denen der SE den desolaten Saisonstart mit drei Niederlagen und einem Torverhältnis von 3:14 vergessen machte. „Sie haben in den letzten Spielen Sicherheit gewonnen“, bescheinigt Albersinger dem Gegner, den er vor knapp zwei Wochen in Traunstein beobachtet hat. Aufzupassen gelte es vor allem auf Spielertrainer Florian Bittner (sechs Tore) und die gefährlichen Außenspieler.

Im Kader der Holzkirchner gibt es im Vergleich zum Heimsieg gegen Traunstein nur wenige Veränderungen: Bakary Touray hat sich im Training verletzt, dafür kehrt Chaka Menelik Ngu Ewodo nach seiner Knieverletzung ins Aufgebot zurück. ses

Zum Spiel

Donnerstag, 20 Uhr, Stadion Savoyer Au. Freising.

Es fehlen: Drum, Mayer, A. Bauer, Touray.

Schiedsrichter: Tim Bruckner.