TuS Holzkirchen will und muss beim Schlusslicht gewinnen

Von: Sebastian Schuch

Dreimal in Folge spielte Torhüter Benedikt Zeisel vor dem 0:4 gegen Karlsfeld zu Null. © TP

Der TuS Holzkirchen gastiert zum Nachholspiel beim TSV Brunnthal und will die Klatsche gegen Karlsfeld so schnell wie möglich abschütteln.

Holzkirchen – Einige hängende Köpfe waren am Samstag nach der 0:4-Heimniederlage gegen Eintracht Karlsfeld beim TuS Holzkirchen zu sehen. Doch zum Trübsalblasen bleibt keine Zeit: Schon heute steht die wichtige Nachholpartie beim TSV Brunnthal an.

„Wichtig ist, dass wir das 0:4 gleich aus den Kleidern kriegen“, sieht Holzkirchens Trainer Joe Albersinger einerseits einen Vorteil darin, dass seine Mannschaft nur zwei spielfreie Tage hatte. Andererseits wäre es ihm lieber gewesen, die Partie regulär am vorvergangenen Wochenende auszutragen, als seine Mannschaft etwas besser im Rhythmus war. „Aber man muss die Situation annehmen, wie sie ist“, meint er pragmatisch.

Wobei die Situation der Holzkirchner mit Platz 15 aktuell Abstiegsrelegation bedeutet. Allerdings mit einem Spiel weniger als vier Teams davor, die der TuS mit einem Sieg wieder überholen könnte. Je nachdem, wie Unterföhring im Parallelspiel in Bruckmühl abschneidet, wäre sogar eine Verbesserung um fünf Plätze möglich. Rang zehn klingt dann gleich ganz anders.

Brunnthal ist eine undankbare Aufgabe

Doch zunächst wartet beim TSV Brunnthal eine undankbare Aufgabe. Zwar dürfte bei dem der Abstieg nicht mehr abzuwenden sein, doch die Mannschaft von Trainer Raphael Schwanthaler will sich ordentlich aus der Landesliga Südost verabschieden. In drei der vergangenen vier Spiele konnte das Schlusslicht punkten. Und bei der 1:3-Niederlage in Ampfing führte Brunnthal zur Halbzeit immerhin. „Das ist eine Mannschaft, die diszipliniert verteidigt und versucht, noch alles rauszuholen. Das sieht man an den Ergebnissen“, warnt Albersinger und fordert: „Das Spiel müssen wir gewinnen.“

Wie das gelingen kann, hat die Anfangsphase gegen Karlsfeld mit drei richtig guten Chancen gezeigt. „Das war genau so, wie wir uns das vorgenommen hatten. Da wollen wir wieder hinkommen.“ Jetzt muss die TuS-Offensive den Ball aber auch über die Linie bringen. Genau daran hapert es in diesem Jahr einfach zu oft. In fünf von acht Partien blieb Holzkirchen ohne eigenen Treffer. Oft fehlen nur Kleinigkeiten beim letzten Ball, bei der Präzision oder der Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. „Wichtig ist, dass in Führung gehen“, betont Albersinger deshalb. Dann kann seine Mannschaft befreiter aufspielen. Siehe das 3:0 gegen Freising.

Der TuS-Kader in Brunnthal ist fast voll besetzt. Einzig Lars Doppler, der jetzt das Lauftraining wieder aufnimmt, fällt sicher aus. Bei Sean Erten entschied am Montag nach Redaktionsschluss das Abschlusstraining, ob er schon in Brunnthal wieder eine Option für die Offensive sein kann oder noch eine Partie aussetzt.

Zum Spiel

Dienstag, 19.30 Uhr, Sportplatz an der Jahnstraße, Brunnthal.

Es fehlt: Doppler.

Schiedsrichter: Patrick Meixner.