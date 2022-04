„Definitiv ein Endspiel“

Zurück im Kader: Holzkirchens Drilon Shukaj (r.) fährt mit nach Polling. © Roland Halmel

Reserve des TuS Holzkirchen fährt zum ersatzgeschwächten SV Polling. Gibt‘s erneut einen Kantersieg?

Holzkirchen – Es war eine vergleichsweise entspannte Woche. Nach vier Punkten aus zwei Partien hat der TuS Holzkirchen II ein kräftiges Lebenszeichen im Kreisliga-Abstiegskampf gesetzt. Am Sonntag erwartet den TuS auswärts in Polling allerdings die nächste schwere Aufgabe. „Es ist definitiv ein Endspiel um den Klassenerhalt“, stellt TuS-Coach Kemal Kilic klar. „Ich denke aber, dass unsere Partie gegen Waldram das größere Endspiel sein wird.“

Klar ist, dass sich die Holzkirchner mit einem Sieg im Kellerduell eine richtige gute Ausgangsposition für den Endspurt im Kampf um den Klassenerhalt sichern können. „Unser Ziel ist es in jedem Fall, die Spiele gegen die drei Mannschaften, die hinter uns stehen, zu gewinnen. Also: Polling, Bad Kohlgrub und Waldram“, betont Kilic. Dann sollte der Klassenerhalt sicher sein. Obendrein entspannt sich die personelle Situation bei der Landesliga-Reserve weiter. Denn: Mit Paul Ledermann, Michael Glatz, Florian Mayer (alle zuletzt verletzt) und Drilon Shukaj (Urlaub) werden gleich vier Spieler in den Kader zurückkehren.

So hat Trainer Kilic gewissermaßen fast schon die Qual der Wahl, zumal auch interessant sein dürfte, wer die Grün-Weißen aus der Ersten Mannschaft verstärken wird. „Wer spielt, wird sich noch herausstellen“, sagt Kilic. Vorsicht ist allerdings geboten, schließlich sinnen die Pollinger nach der herben 1:7-Hinspielklatsche auf Wiedergutmachung. Erschwert wird dies durch enorme Personalprobleme. Gut für den TuS.