TuS-Reserve feiert Sensationssieg beim Spitzenreiter

Kreisliga

von Markus Eham schließen

Der TuS Holzkirchen II hat sensationell den Tabellenführer aus Habach mit 3:0 geschlagen. Coach Alexander Maier: „Wir zeigen langsam unser Gesicht.“

Holzkirchen – Es ist die nächste Überraschung. Nein, es ist beinahe eine Sensation, für die der TuS Holzkirchen II am Samstag gesorgt hat. Dank einer bärenstarken Leistung besiegten die Grün-Weißen den Tabellenführer aus Habach und fügten ihnen damit zudem die erste Saisonniederlage zu.

„Wir zeigen langsam unser Gesicht“, sagte TuS-Coach Alexander Maier: „An einem guten Tag können wir jeden schlagen.“ Einen solch guten Tag erwischte der TuS gegen Habach zweifelsohne. Das Erfolgsrezept: eine defensive Grundausrichtung. „Nach vorne wollten wir immer wieder Nadelstiche setzen“, erklärte Maier. In Halbzeit eins gelang das nur bedingt. Vieles änderte sich im zweiten Abschnitt.

„Wir haben davor zu ängstlich nach vorne gespielt, das wurde besser“, befand Maier. Den Startschuss für eine wilde Schlussphase setzte Kapitän Fabrizio Capocefalo, als er den Ball nur knapp neben den Kasten setzte. Maier: „Da haben wir gemerkt, dass hier etwas geht.“ In der 80. Minute segelte ein hoher Holzkirchner Ball an die Strafraumgrenze und der eingewechselte Vincent Scheidemann bugsierte ihn per Kopf in hohem Bogen über den Habacher Keeper hinweg zum 1:0 ins Netz.

Habach machte auf, der Tus hatte Raum für Konter, von denen zwei verwertet wurden. In der 90. Minute schob Capocefalo gekonnt zum 2:0 ein. Den Schlusspunkt setzte Scheidemann, der per Flachschuss auf 3:0 stellte. Der sensationellen Sieg war perfekt. „Wir haben eine exzellente zweite Halbzeit gespielt und den Ertrag für unsere harte Arbeit eingefahren“, lobt Maier.

TuS Holzkirchen II – ASV Habach 3:0 (0:0)

TuS Holzkirchen II: Grünewald – Hummelsberger, Stadler, Baumann, Priller – Wilms (32. Immle), Adam, Kriege (86. Mündl), Ferraro, Capocefalo – Shukaj (58. Scheidemann). Tore: 1:0 (83.) Scheidemann, 2:0 (90.) Capocefalo, 3:0 (90. + 4) Scheidemann. Schiedsrichter: Christian Brückner (ESV Rosenheim). Zuschauer: 60. Gelbe Karten: Wilms, Immle, Kriege – F. Habersetzer, Leiß, M. Gerg.