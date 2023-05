Mitten im Abstiegskampf – TuS-Trainer Joe Albersinger schmeißt hin

Teilen

Auf das Bauchgefühl gehört: Joe Albersinger ist nicht mehr Trainer des TuS Holzkirchen. „Ich finde, dass die Mannschaft im Abstiegskampf noch einmal einen Impuls braucht“, erklärte er am Dienstag. Foto: Thomas Plettenberg © Thomas Plettenberg

In der absolut entscheidenden Saisonphase, vier Spieltage vor Saisonende, beginnt die Woche des TuS Holzkirchen mit einem Paukenschlag.

Holzkirchen – Joe Albersinger ist nicht länger Trainer des Landesligisten. Er habe sich Gedanken gemacht und auf sein Bauchgefühl gehört: „Ich finde, dass die Mannschaft im Abstiegskampf noch einmal einen Impuls braucht“, erklärt Albersinger seinen Rücktritt am Dienstag. „Die Mannschaft ist jetzt in der Pflicht.“ Bis zum Saisonende werden Co-Trainer Maximilian Drum und TuS-Abteilungsleiter Thomas Zetterer das Zepter an der Haidstraße übernehmen.

Nach der Saison hätte sich der TuS Holzkirchen dem Vernehmen nach ohnehin nach einem neuen Übungsleiter umsehen müssen. „Ich wollte nach der Saison eine neue Herausforderung annehmen“, bestätigt Albersinger. Bislang habe es aber keine Gespräche gegeben. Diese fanden dagegen mit den TuS-Verantwortlichen am Dienstag vor dem Training statt.

Thomas Zetterer: „Natürlich waren wir überrascht“

„Joe wollte da einen Termin, und er hat uns das dann so mitgeteilt“, berichtet Abteilungsleiter Zetterer. „Wir wissen um die letzten Ergebnisse, aber es war von unserer Seite nichts geplant. Natürlich waren wir etwas überrascht, aber wir haben das dann so akzeptiert.“

Ausgerechnet also vor dem so wichtigen Heimspiel am Samstag gegen den ASV Dachau. „Wir werden jetzt von Spiel zu Spiel denken“, betont Interimstrainer Drum. „Zum Glück haben wir es ja selbst in der Hand, und wir werden alles daran setzen, die nötigen Punkte zu holen.“

Darum geht es auch Zetterer: „Ich habe das Gefühl, dass alle zusammen sehr fokussiert und konzentriert an die Aufgabe herangehen“, sagt er. „Wir müssen jetzt alle unsere Stärken auf den Platz bringen.“

TuS Holzkirchen bedankt sich bei Joe Albersinger

Vier Spieltage vor dem Ende trennt die Grün-Weißen nur ein Pünktchen von den Abstiegsrelegationsplätzen. „Ich glaube, dass wir oft gut gespielt haben“, meint Kapitän Benedikt Zeisel. „Leider haben wir aber zu wenige Punkte geholt, und es war oder ist eine Tendenz zu erkennen.“

Diesen Trend will man nun am Samstag ohne Albersinger stoppen. „Wir bedanken uns sehr für Joes Arbeit“, betont Zetterer. „Er ist ein anständiger Kerl und hat uns sehr viel gegeben.“ (Markus Eham)