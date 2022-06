Unbedingt ein Auswärtstor erzielen: SG Hausham will in Waldram Grundstein legen

Im Saisonendspurt setzte sich die SG Hausham (orange) gegen die DJK Darching im Duell um den zweiten Platz durch. Der Lohn sind die Relegationsspiele zur Kreisliga. © Thomas Plettenberg

Die SG Hausham kann im Relegationshinspiel bei der DJK Waldram den Grundstein für den Aufstieg in die Kreisliga legen.

Hausham – Die DJK Waldram gehörte in den vergangenen Jahren stets zu den Top-Teams der Kreisliga 1. Zum großen Wurf reichte es letztlich nie, ehe eine Seuchen-Saison 2021/22 folgte, die für die DJK auf dem zwölften Tabellenplatz bei nur 18 Zählern aus 24 Partien endete. Nun treffen die Waldramer in der Relegation zur Kreisliga auf die SG Hausham. Keine leichte Aufgabe also für die Knappen, allerdings dürfte das Selbstvertrauen im Lager der SG deutlich größer sein, als bei den Waldramern. Das Relegationshinspiel findet am heutigen Mittwochabend um 18.30 Uhr auf der DJK-Anlage in der Kardinal-Wendel-Straße 100 im Wolfratshausener Vorort statt.

Die Haushamer schlossen die Kreisklassen-Saison mit einer Last-Minute-Niederlage in Eurasburg ab, die aber keine sportliche Relevanz mehr hatte. In Waldram wird der Kader der Knappen wieder besser besetzt sein. Kilian Siglreitmaier, Bebo Hartmann und Philip Hamm stehen wieder zur Verfügung. Hinter dem Einsatz von Maximilian Wagenpfeil steht hingegen noch ein Fragezeichen. Verletzungsbedingt passen müssen Benedikt Büchl und Manuel Marcks. Mit einer lockeren Einheit am gestrigen Dienstag bereitete sich die SG auf das Hinspiel vor. „Es ist ein Wochentagsspiel und jeder ist normal in der Arbeit. Aber alle können etwas früher los und damit ist die frühe Anstoßzeit auch kein Problem“, berichtet Haushams Vize-Spartenleiter Florian Fink.

Fink: Kennen Relegation

Coach Stephan Leitner beobachtete die Waldramer bereits vor Ort und weiß, was auf seine Truppe zukommt. „Wir erwarten einen motivierten Gegner, der sicher alles daransetzen wird, in der Kreisliga zu bleiben. Aber wie immer hat in der Relegation das Team von oben mehr zu verlieren. Wir gehen mit Selbstvertrauen ins Spiel. Das Ziel ist es, auf keinen Fall zu verlieren und unbedingt auswärts ein Tor zu schießen“, erklärt Fink. Anders als im Profi-Geschäft zählt bei den Amateuren heuer zum letzten Mal die Auswärtstorregel. Die Haushamer wollen wieder aus einer gut gestaffelten Defensive heraus agieren. Zudem wird die Chancenverwertung eine entscheidende Rolle spielen.

Ein kleiner Vorteil spricht für die SG: „Waldram war in den letzten Jahren immer vorne dabei, wir kennen die Relegation aus den letzten Jahren besser und sind an die Situation gewöhnt“, sagt Fink. So spielten die Knappen bereits in der Spielzeit 2018/19 in der Relegation, wie auch des Öfteren in den Jahren zuvor.

Mit einem guten Ergebnis wollen die Bergwerkstädter am Pfingstsonntag um 17.30 Uhr ins Rückspiel in Hausham gehen. Der Sieger der Relegation spielt nächste Saison in der Kreisliga, der Verlierer hat eine weitere Chance in der Lucky-Loser-Runde und trifft auf den Verlierer des Duells zwischen dem TSV Peißenberg und dem WSV Unterammergau. Doch so weit wollen es die Haushamer erst gar nicht kommen lassen, eine Aufstiegsfeier am Pfingstsonntag wäre sicherlich genau nach dem Geschmack der SG-Verantwortlichen.

Der Kader der SG Hausham für das Hinspiel

Wiesböck, F. Baumgartner, Schauer, Kloiber, Grill, Steiger, Beck, Trettenhann, Schmid, Mawick, M. Baumgartner, Fritz, Erhard, Coban, Hamm, Siglreitmaier, Hartmann, Wagenpfeil (?).