Unentschieden im letzten Härtetest: TuS Holzkirchen spielt 2:2 in Oberweikertshofen

Benedikt Zeisel ist neuer Kapitän. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen spielt 2:2 beim SC Oberweikertshofen. Trainer Joe Albersinger ist mit Vorbereitung zufrieden.

Holzkirchen – Langsam wird es ernst für den TuS Holzkirchen. Nach einer arbeitsintensiven Vorbereitung stand für die Grün-Weißen am Samstag der letzte Test auf dem Programm, ehe es für die Holzkirchner am kommenden Wochenende in Eggenfelden erstmals in diesem Jahr um Zählbares in der Landesliga Südost geht. Beim SC Oberweikertshofen (Landesliga Südwest) lieferten sich die TuS-Kicker eine muntere Partie und trennten sich mit 2:2.

„Es war ein guter Test“, meint Holzkirchens Coach Joe Albersinger. „Beide Mannschaften haben sehr viel investiert und hatten sehr viele Torchancen.“ Dabei lag die Albersinger-Elf allerdings zweimal zurück. Zweimal nach einem Standard-Tor – genau genommen: zweimal nach einem Eckball. Ein Problem? Nein, sagt Albersinger und meint: „In den bisherigen Punktspielen haben wir nicht viele Tore nach Standards kassiert. Da haben wir im Moment andere Schwerpunkte.“

Nicht zuletzt dürfte ein Programmpunkt die noch ausbaufähige Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor sein. Denn: Zahlreiche vielversprechende Torgelegenheiten blieben ungenutzt. Trotzdem trafen die Grün-Weißen doppelt. Zunächst konnte Holzkirchens Top-Torschütze Christopher Korkor die zwischenzeitliche Oberweikertshofener Führung ausgleichen, ehe Stefan Lechner nach schöner Hereingabe von Pirmin Lindner in der Nachspielzeit zum 2:2 traf. „Die Jungs wollten unbedingt noch das Unentschieden erreichen. Das hat man gesehen“, lobt Albersinger.

Derweil zeigt sich Holzkirchens Übungsleiter mit der Vorbereitung zufrieden. „Ich sehe eine positive Entwicklung“, berichtet der 56-Jährige. „Außerdem finde ich, dass wir als Team mehr zusammengewachsen sind.“ Zudem sei der Kader auch etwas „enger geworden“. Nicht zuletzt kann Albersinger bis auf den verletzten Lars Doppler beim Gastspiel in Eggenfelden in der kommenden Woche wohl auf den kompletten Kader zurückgreifen. Seine Mannschaft wird dort, nachdem Maximilian Drum nicht mehr als Kapitän, sondern ab sofort als spielender Co-Trainer fungiert, auch ein neuer Spielführer aufs Feld führen: das Holzkirchner Urgestein Benedikt Zeisel trägt ab sofort die Binde. meh

SC Oberweikertshofen – TuS Holzkirchen 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 (21.), 1:1 Korkor (52./FE), 2:1 (65.), 2:2 Lechner (90.).