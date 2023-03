Ungewohnte Spielvorbereitung: TuS Holzkirchen empfängt Wasserburg

Der TuS Holzkirchen hofft, an die Leistungen der Hinrunde anknüpfen zu können. Bei der 1:3-Niederlage vergangene Woche in Eggenfelden zeigte sich insbesondere die Defensive oftmals wackelig. © Steffen Gerber

Flexibilität ist bekanntlich alles im Leben. Das trifft auch zweifelsfrei im Fall des TuS Holzkirchen zu. Schließlich musste der Landesligist sein Abschlusstraining am Donnerstag kurzerhand auf Freitag verlegen.

Holzkirchen – Der Grund: Die starken Regenfälle in der Nacht von Mittwoch zum folgenden Morgen sorgten dafür, dass an der Haidstraße kein geregeltes Training möglich war. Holzkirchens Trainer Joe Albersinger bleibt vor dem Heimauftakt gegen Wasserburg aber entspannt. „Man kann die Wetterlage ja nicht beeinflussen“, sagt er und fügt an: „Wir müssen das Beste daraus machen.“

Das gilt wohlgemerkt auch für die finale Übungseinheit vor der Landesliga-Partie gegen Wasserburg. Die fand nun am Freitagabend sicherheitshalber auf Kunstrasen statt. Ob die Partie am Samstag überhaupt stattfinden kann, dürfte sich derweil erst kurzfristig entscheiden. Es gilt eben – aus Holzkirchner Sicht – besonders flexibel zu sein.

TSV Wasserburg: Florian Heller übernahm in Winterpause

Unterdessen ist man beim Bayernliga-Absteiger aus Wasserburg in der Winterpause nicht untätig gewesen. Im Gegenteil: Ex-Profi Florian Heller übernahm zum neuen Fußballjahr und soll die Wasserburger nach einer dürftigen ersten Saisonhälfte aus dem Keller führen.

Zum Auftakt kamen die TSV-Kicker zu Hause gegen Freising nicht über ein 0:0 hinaus. Holzkirchens Coach Albersinger will sich von der aktuellen Lage des Gegners nicht blenden lassen. „Ich denke, dass das in jedem Fall eine gute Mannschaft ist“, meint er. „Ich hatte sie eigentlich im gesicherten Mittelfeld erwartet.“ Zugegeben, als derzeit Zwölfter hat der TSV Wasserburg allemal noch Kontakt zur oberen Tabellenhälfte.

Defensive oftmals wacklig

Dagegen hätte Albersinger zum Start wohl einen anderen Auftritt seiner Mannschaft erwartet. Bei der 1:3-Niederlage in Eggenfelden zeigte sich insbesondere die Defensive oftmals wackelig. „Wir sind noch nicht so weit wie am Ende der Vorrunde“, findet Albersinger. „Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir spielerisch zu viel wollen.“ Die Folge: Die Balance stimmt dann nicht mehr und die Defensive steht nicht. „Dann sind wir hinten nicht ganz so dabei“, betont der TuS-Coach und fügt an: „Es war sehr ärgerlich, weil wir uns gegen Eggenfelden so viel vorgenommen hatten.“

Unterdessen macht Lars Doppler nach seiner Verletzung große Fortschritte und kehrt heute gegen Wasserburg in den Kader zurück. Ein Platz in der Startformation dürfte für ihn allerdings zu früh kommen. Dagegen ist Maximilian Drum mit einer Sprunggelenksverletzung fraglich. Ob er auflaufen kann, sollte sich erst kurzfristig entscheiden. Diese Aussage trifft auch auf das Spiel am Samstag zu und ganz besonders auf das regengetränkte Geläuf an der Haidstraße.

TuS Holzkirchen – TSV 1880 Wasserburg Samstag 14 Uhr, Sportplatz an der Haidstraße. Alle Spieler an Bord.