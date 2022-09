Unklare Vorzeichen für FC Real Kreuth II und SG Waakirchen/Schaftlach

Umkämpft war die Partie zwischen der SG Waakirchen/Schaftlach (grau) und dem FC Real Kreuth II vor dem Abbruch. © THOMAS PLETTENBERG

Nur wenige Tage nach Abbruch des direkten Duells sind der FC Real Kreuth II und die SG Waakirchen/Schaftlach in der A-Klasse gefordert.

Tegernseer Tal – Am Wochenende standen sich die SG Waakirchen/Schaftlach und der FC Real Kreuth II noch eine gute Stunde auf dem Platz gegenüber, ehe die Partie unwetterbedingt abgebrochen wurde (wir berichteten). Heute Abend sind beide Teams in der A-Klassen-Gruppe 13 wieder im Einsatz. Die Kreuther Kreisligareserve hat Genclikspor Bad Tölz zu Gast (19 Uhr) und die Spielgemeinschaft empfängt den SC Reichersbeuern (19.30 Uhr).

FC-Trainer Franz Breunig bedauert den Spielabbruch am Samstag: „Wir haben eine sehr gute Leistung gebracht und hätten das Spiel gewonnen“, findet der Übungsleiter. Die Kreuther lagen zum Zeitpunkt des Abbruchs in Front. Mindestens ein Punkt soll es daher auch gegen Genclikspor werden. „Der Kader bleibt soweit gleich. Wir haben eine junge, gute Truppe.“ Die Tölzer kann Breunig nur bedingt einschätzen. Er wisse noch nicht genau, was seine Mannschaft erwarte.

Anders blickt Vincent Lechner, Trainer von Waakirchen/Schaftlach, auf seinen Gegner Reichersbeuern. „Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder Vorbereitungsspiele gegeneinander und dabei haben wir selten gut ausgeschaut“, erzählt Lechner. „Das wird ein harter Kampf, aber wir geben das Beste.“ Und so sollen die drei Punkte im Idealfall in Waakirchen bleiben. Zu hoffen bleibt, dass sich der Rasen in den vergangenen Tagen erholt hat, denn als die Partie gegen Kreuth abgebrochen werden musste, wurde er arg in Mitleidenschaft gezogen. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Innerhalb von einer Viertelstunde war der Platz komplett unter Wasser – quasi ein See.“ emi