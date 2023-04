Verdienter Erfolg im Nachholspiel: TuS Holzkirchen gewinnt 3:1 in Brunnthal

Von: Sebastian Schuch

Zwei Tore erzielte Stefan Lechner (2.v.r.) gegen den TSV Brunnthal, eines davon per Kopfball. © Margit KOPP/TuS

Der TuS Holzkirchen gewinnt das Nachholspiel beim TSV Brunnthal mit 3:1. Matchwinner ist Stürmer Stefan Lechner.

Holzkirchen –Ein Sieg musste her – und die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen lieferten. Im Nachholspiel beim TSV Brunnthal setzten sich die Grün-Weißen nach einer über weite Strecken souveränen Leistung mit 3:1 durch.

Mann des Abends war Stürmer Stefan Lechner, der nicht nur zwei Tore selbst erzielte, sondern auch den Treffer von Maximilian Drum zum zwischenzeitlichen 2:0 vorbereitete. „Das freut mich sehr für Stefan, weil er gut gearbeitet hat. Das hat er sich verdient“, sagte Trainer Joe Albersinger.

Der 57-Jährige fühlte sich in den ersten Minuten allerdings nicht nur ein bisschen in das Spiel gegen Karlsfeld zurückversetzt: Gleich drei gute Chancen ließ seine Offensive ungenutzt, dazu wurde Christopher Korkor durchaus strafwürdig im Sechzehner zu Fall gebracht. Elfmeter gab es aber nicht. „Da habe ich gedacht: Oh, geht das schon wieder so?“, beschreibt Albersinger. Chance Nummer vier brachte dann die Erlösung: Korkor spielte auf den rechten Flügel in den Lauf von Tobias Seidl. Dessen Flanke klärte die Brunnthaler Abwehr an die Strafraumgrenze, wo Lechner den Ball annahm und wunderschön im linken Kreuzeck versenkte.

In der Folge bestimmte Holzkirchen die Partie beim Schlusslicht, ohne wirklich gefährlich zu werden. Bis Korkor fünf Minuten vor der Pause nach einem perfekten Steckpass von Yasin Keskin alleine vor Brunnthals Torhüter auftauchte – und ihm der Abschluss misslang. „Das muss das 2:0 sein“, weiß Albersinger, verweist aber auch auf die fehlende Spielpraxis des zuletzt verletzten Top-Torschützen.

TuS verteidigt stark

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gastgeber zunächst mehr Elan, doch diesen Zahn zogen ihnen die Holzkirchner umgehend: Seidl schickte Lechner rechts in den Strafraum, der Stürmer behielt die Ruhe und legte zurück auf den nachrückenden Maximilian Drum, der flach gegen die Laufrichtung des Keepers im rechten Eck einnetzte. Mit dem 3:0 durch Lechner nach einer Ecke von Seidl schien die Partie entschieden.

Doch im direkten Gegenzug traf Brunnthal ebenfalls nach einer Ecke mit der ersten gefährlichen Chance der Partie. Zur Aufholjagd blies der TSV dann aber nicht. Was weniger an den durchaus vorhandenen Bemühungen der Gastgeber lag, sondern an der erneut starken Abwehrleistung des TuS. „Man merkt, dass sie eigentlich nicht so ungefährlich sind“, gesteht auch Albersinger ein. „Aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir so auf dem Platz stehen, dass wir das zu Ende verteidigen können.“

Beinahe wären die Holzkirchner in der Schlussphase doch noch einmal ins Schwimmen geraten. Lediglich die Latte verhinderte wenige Minuten vor Schluss den Anschlusstreffer und Brunnthal drückte mit der zweiten Luft noch einmal. Letztlich vergeblich. ses

TSV Brunnthal – TuS Holzkirchen 1:3 (0:1)

TuS: Zeisel - Keskin, Zetterer, Siebler (76. Mayer), Lechner (86. Lindner), Korkor, Drum, Bauer, Mehring, Seidl (88. Ziljkic), Krepek.

Tore: 0:1 Lechner (17.), 0:2 Drum (52.), 0:3 Lechner (66.), 1:3 Porr (68.).

Gelbe Karten: Seubert, Neulinger - Siebler, Korkor, Drum.

Schiedsrichter: Manuel Müller.

Zuschauer: 69.