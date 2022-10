Verfolger müssen in der Kreisklasse siegen

Das Hinspiel gewann der SV Warngau mit 3:2 beim TSV Weyarn. © Max Kalup

In der Kreisklasse haben noch drei Teams aus dem Landkreis Miesbach die Chance auf einen Platz in der Aufstiegrunde.

Landkreis – Die Vorrunde in der Kreisklasse 3 biegt auf die Zielgeraden ein, abgesehen von den Bonuspunkten geht es für drei Landkreis-Teams noch um den Einzug in die Aufstiegsrunde. Die besten Karten hat die DJK Darching, die beim FC Rottach-Egern zu Gast ist. Außenseiterchancen dürfen sich noch der SV Bayrischzell, der Spitzenreiter Aying/Helfendorf empfängt, und der SV Warngau, der den TSV Weyarn zum Derby erwartet, ausrechnen.

FC Rottach-Egern – DJK Darching Sa. 15 Uhr

Nach der jüngsten Niederlage in Weyarn ist die Aufstiegsrunde für den FC Rottach-Egern abgehakt und es geht darum, sich eine möglichst gute Ausgangsposition für die Abstiegsrunde zu verschaffen. „Darching ist der Favorit, aber wir wollen und müssen punkten wegen der Bonuspunkte für die zweite Runde“, erklärt FC-Trainer Bernhard Gruber. Bei den Hausherren kehren zwei Spieler zurück in den Kader, dafür gibt es aber auch einen weiteren Ausfall. „Rottach ist daheim nicht zu unterschätzen, da sie sehr gute Einzelspieler haben. Unser Ziel muss aber klar sein, drei Punkte mitzunehmen“, erklärt DJK-Abteilungsleiter Andreas Hallmannsecker. Nach der Heimniederlage gegen Helfendorf könnten die Gäste mit einem Dreier einen großen Schritt Richtung Aufstiegsrunde machen.

SV Bayrischzell – SG Aying/Helfendorf So. 14 Uhr

Mit einem starken Lauf hat sich der SV Bayrischzell noch einmal an die ersten drei Plätze herangekämpft und könnte bei einem Heimsieg gegen den Spitzenreiter sogar noch einmal ein Wörtchen bei der Vergabe der Aufstiegsrundenplätze mitreden. „Für uns war es mit zwölf Punkten aus fünf Spielen bisher ein goldener Herbst. Um diesen Trend fortzusetzen, müsste uns am Sonntag ein weiterer Sieg gelingen. Auch wenn es gegen den Ligaprimus sicher sehr schwer wird“, erklärt SV-Trainer Wacco Schmid.

SV Warngau – TSV Weyarn So. 14 Uhr

Nach zwei vergeblichen Anläufen, das Spiel in Deisenhofen zu bestreiten – wie berichtet war beide Male das Flutlicht defekt – wartet das Derby gegen den wiedererstarkten TSV Weyarn auf den SV Warngau. „Weyarn kommt mit Selbstvertrauen zu uns. Wir wollen den Sieg aus dem Hinspiel bestätigen und sehen, ob wir uns schon ein kleines Stück weiterentwickelt haben. Es ist eine richtig gute Chance, Druck auf die Mitkonkurrenten auszuüben. Wir sind fit und freuen uns auf das Spiel“, erklärt Warngaus Coach Daniel Mayer. Die Gäste feierten zuletzt einen 1:0-Sieg gegen Rottach und bestätigten damit die Leistung des Derbys in Darching. „Wir wollen an die letzten beiden Spiele anknüpfen und werden wieder einige Spieler aus der A-Jugend einsetzen. Unser Ziel ist es, in Warngau zu punkten“, sagt Weyarns Trainer Helmut Schenk. Bis auf die Langzeitverletzten können die Klosterdörfler aus dem Vollen schöpfen.

TSV Irschenberg – FC Deisenhofen III So. 15 Uhr

Nach zuletzt drei Niederlage in Serie hat der Aufsteiger vom TSV Irschenberg beim letzten Heimspiel des Jahres nichts zu verlieren. Am Sonntag empfängt der TSV den FC Deisenhofen III. Die Gäste müssen dringend drei Punkte einfahren, um einen Platz unter den ersten Drei abzusichern. Die Irschenberger können ohne Druck in die Partie gehen und nur positiv überraschen. ts