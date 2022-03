Verlieren verboten: SV Miesbach gastiert in Polling

Hans-Werner Grünwald will mit dem SV Miesbach nicht hinten reinrutschen. © THOMAS PLETTENBERG

Der SV Miesbach peilt beim Auswärtsspiel beim SV Polling den ersten Kreisliga-Sieg 2022 an.

Miesbach – Nach der Auftaktniederlage zu Hause gegen den Lenggrieser SC hat der SV Miesbach am Sonntag um 14 Uhr in Polling die Chance zur Wiedergutmachung. Mit einem Sieg wollen sich die Kreisstädter von der Abstiegszone der Kreisliga 1 absetzen und so die Weichen für eine entspannte Rückrunde stellen.

Auch personell sieht es für die Miesbacher vor der Reise nach Polling wieder besser aus. Marinus und Tobias Veit stehen wieder zur Verfügung. Dominik Baumann nahm am Donnerstag das Training wieder auf und könnte eine Option für die Bank sein. Ob Felix Scherer wieder einsteigen kann, entscheidet sich erst kurzfristig.

Die Partie in Polling wird für die Miesbacher die erste Begegnung auf Naturrasen sein. Entsprechend fanden auch die beiden Trainings am Donnerstag und Freitag auf der ASV-Anlage statt. Die Vorgaben für das Spiel selbst sind klar. „Für uns heißt es verlieren verboten, um nicht noch hinten reinzurutschen“, erklärt Trainer Hans-Werner Grünwald.

Grünwald: Stimmung ist gut

Die Miesbacher liegen zwar im Klassement auf Rang sechs, der Vorsprung auf Platz elf beträgt aber nur fünf Zähler. Zudem gehört der SV Polling mit vier Punkten Rückstand zu den potenziellen Verfolgern, von denen man sich deutlich absetzen könnte. „Wir sind auf jeden Fall optimistisch. Am Dienstag waren wieder 29 Spieler im Training und die Stimmung im Team ist gut“, berichtet Grünwald.

Das Hinspiel gegen Polling war ein Duell auf Augenhöhe, das die Kreisstädter etwas glücklich durch einen von Kapitän Christian Altenburg verwandelten Strafstoß mit 1:0 für sich entschieden. „Leichte Gegner gibt es in der Kreisliga nicht, aber wir schauen nur auf uns selbst. Beteiligung und Intensität im Training sind richtig gut. Das müssen wir jetzt auch im Spiel auf den Platz bringen, und mit einer Jetzt-erst-recht-Einstellung nach Polling“, fordert Grünwald. Mit einem knappen Erfolg wie beim Hinspiel könnten die Miesbacher auch am Sonntag gut leben, dann wäre sicherlich auch die Auftaktniederlage gegen Lenggries schnell vergessen. ts