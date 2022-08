Vermeidbare Niederlage für TSV Otterfing in Lenggries

Teilen

Benedict Gulielmo, Spielertrainer des TSV Otterfing. © THOMAS PLETTENBERG

Ein Punkt wäre trotz einiger Personalsorgen drin gewesen, doch der TSV Otterfing musste sich dem Lenggrieser SC mit 1:2 beugen.

Otterfing – Wenige Stunden, bevor die Partie angepfiffen wurde, schneiten die Hiobsbotschaften auf Benedict Gulielmo herein, wie Schneeflocken an Weihnachten. Aber trotz aller Absagen gestaltete der TSV Otterfing die Begegnung in Lenggries bis zur letzten Sekunde spannend. Es waren Kleinigkeiten, die der Elf aus dem Brauneckdorf einen 2:1-Sieg brachte. In einer Begegnung, die weder Sieger noch Verlierer verdient hatte.

Jonas Eder mit Glassplitter im Auge, sein Bruder Magnus mit zwickender Wade, Stefan Ott durch Corona außer Gefecht gesetzt und Florian Bacher mit massiven Leistenproblemen. Die geplante Aufstellung der Otterfinger stürzte zusammen wie ein Kartenhaus. „Wir hatten die erste Viertelstunde Probleme, ins Spiel zu finden“, erklärt Gulielmo, „aber dann lief es echt ansprechend.“ In der anfänglichen Drangphase fiel auch das 1:0. Ein an der Torauslinie verursachtes, vermeidbares Foul ging einem Elfmetertreffer voraus. „Kann man geben, aber unnötig“, meint Gulielmo zur Entstehung. Dass der Ausgleich nicht fiel, scheiterte an Kleinigkeiten. Maximilian Dengler, Christian Blaschke und Gulielmo selbst vergaben aussichtsreich.

Auch dem 2:0 (75.) ging kein listiger Spielzug der Lenggrieser voraus. Jakob Gerg erkämpfte einen Otterfinger Einwurf. Christian Utmälleki wehrte dessen Schuss ab, aber Florian Freiberger staubte ab. Damit aber war die Messe noch nicht gelesen. Der eingewechselte Juniorenspieler Yannick Müller erlief eine Vorlage von Georg Bichler und verwandelte kaltschnäuzig zum 1:2 (87.). Die vielen Unterbrechungen eingerechnet blieben den Otterfingern noch zehn Minuten für ein Unentschieden.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Und der Lenggrieser Dachstuhl brannte in dieser Zeit lichterloh. Als Kilian Eder, den sein Bruder Simon angespitzelt hatte, vom Torwart außerhalb des Fünfers umgerannt wurde, war eigentlich der Strafstoß Nummer zwei fällig. Aber der Unparteiische beurteilte die Situation anders. Dass Josef Pallauf und Dengler noch aussichtsreich vergaben, erhärtete die Spielanalyse von Gulielmo: „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.“ ko

Lenggrieser SC – TSV Otterfing 2:1 (1:0)

TSV Otterfing: Utmälleki - Schmiedel, M. Eder (62. Müller), K. Eder, M. Eder - Lankes (68. Schliersmair), Gulielmo, S. Eder, Bichler (86. Bacher), Küfler (78. Pallauf) - Dengler, Blaschke.

Tore: 1:0 L. Gerg (6./FE), 2:0 Freiberger (75.), 2:1 Müller (87.).

Gelbe Karten: Kreher, Hartmann, L. Gerg, Kleim - S. Eder, Bichler, K. Eder, Müller, Gulielmo, Blaschke.

Schiedsrichter: Constantin Tabler (VfL Egenburg).

Zuschauer: 186.