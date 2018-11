Erste deutliche Niederlage für die DJK

Nicht zufrieden ist Trainer Jürgen Primbs mit dem Auftreten seiner Mannschaft in Niederviehbach.

„Sie waren nicht zu halten“

von Christoph Fetzer schließen

Die Volleyballerinnen der DJK Darching müssen eine deutliche Niederlage einstecken. Einige Leistungsträgerinnen waren gegen den TSV Niederviehbach nicht in ihrer gewohnten Form.

Niederviehbach – Jürgen Primbs war mit keinem guten Gefühl zum Auswärtsspiel der DJK Darching beim TSV Niederviehbach gefahren. „Ich habe mir schon gedacht, dass da nichts zu holen ist“, sagt der Trainer der DJK-Volleyballerinnen. Er behielt recht. Im vierten Saisonspiel gab es für sein Team in der Landesliga Süd-Ost die erste deutliche Niederlage. Die DJK verlor mit 0:3 (15:25, 16:25, 21:25) und gewann erstmals in der Saison keinen Satz.

„Der Gegner war stark, aber es sind einige Unzulänglichkeiten von unserer Seite dazugekommen“, sagt Primbs, der für das Rückspiel Mitte Januar schon jetzt eine Leistungssteigerung ankündigt: „Da wollen wir zeigen, dass wir zu etwas mehr fähig sind.“ Er machte die Diagonalposition als größtes Problem aus und ließ Isi Seifert dort auflaufen. Für sie übernahm Youngster Johanna Müller als Libera. „Sie hat das aber noch nie gespielt oder trainiert“, gesteht Primbs. „Johanna hat sich zwar im Laufe des ersten Satzes gesteigert. Aber ich habe mich entschieden, wie schon bei unserem Heimspieltag, ab dem zweiten Satz ohne Libera und mit den Mittelblockerinnen in der Annahme weiterzuspielen. Sie haben schon bewiesen, dass sie das können.“

Einige Darchinger Leistungsträgerinnen zeigten aber nicht ihre gewohnte Form. Auf der Diagonal-Position war Lisa Lorenz nach einer Erkrankung in der Woche zuvor noch geschwächt. Erst Sanja Kolesar baute auf dieser Position den nötigen Druck im Angriff auf. „Es freut mich, dass sie ihre Sache gut macht und sich immer mehr an das Landesliga-Niveau anpasst“, lobt Primbs, der es sich zum Ziel gesetzt hat, in dieser Saison viele junge Spielerinnen einzubauen.

Die DJK musste allerdings anerkennen, dass Niederviehbach an diesem Tag klar überlegen war. Deren Spielertrainerin Helena Tafelmayer auf Diagonal und Außenangreiferin Marta Gorniak punkteten immer wieder. „Sie waren nicht zu halten, dazu hat meine Mannschaft auch Eigenfehler gemacht. Da war nichts zu machen“, sagt Primbs. Niederviehbach gewann die ersten beiden Sätze deutlich mit 25:15 und 25:16. Im dritten Satz führte die DJK schon mit 20:16. Doch der TSV wechselte wieder die Stammformation mit Tafelmayer, Gorniak und Libera Jasmin Grusie ein und beendete Satz und Match mit einem Lauf von 9:1 Punkten.

Nun haben die Darchingerinnen eine Woche Pause. Die nächste Partie steigt erst am Samstag, 24. November, beim TSV Deggendorf.